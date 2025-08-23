Чому влітку зростає захворюваність на COVID-19: три причини від науковців

Щоліта від початку пандемії зростає кількість випадків COVID-19. При цьому вірус постійно мутує, а його нові варіанти не можна передбачити.

21 серпня Міністерство охорони здоров’я попередило про зростання кількості хворих на коронавірус – найбільше випадків виявили в Києві (понад дві тисячі) та області (726).

Наразі в Україні та світі домінують нові мутації штаму "Омікрон", які отримали назви Nimbus та Stratus. У МОЗ пояснювали, що нові субваріанти виникли внаслідок звичайної еволюції вірусу, коли з часом патоген змінюється.

Stratus не призводить до тяжчого перебігу хвороби, хоч і демонструє підвищену здатність до поширення.

Тенденцію зростання захворюваності спостерігають не лише в Україні. Старший клінічний епідеміолог Вашингтонського університету Зіяд Аль-Алі підтвердив, що підйом захворюваності наприкінці літа також зафіксували у США, пише The New York Times.

Науковці називають кілька причин, чому вірус активніше поширюється кожного літа.

Більше часу в приміщеннях із кондиціонерами

Літне підвищення захворюваності може здатися нелогічними, адже в цей період люди часто проводять більше часу на вулиці, а вірус простіше циркулює в закритих приміщеннях.

Однак спека також примушує людей перебувати в будівлях із кондиціонерами. В таких просторах зачиняють вікна, що створює погану вентиляцію повітря.

Крім того, чим спекотніше середовище, тим гірше там виживає вірус. При цьому в прохолодних умовах COVID-19 поширюється легше, каже вчений Зіяд Аль-Алі.

Активні подорожі та масові скупчення

Люди більше подорожують влітку, через що потрапляють у замкнені простори зі значними натовпами, наприклад на вокзалах чи в поїздах. Фахівець з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Дейві Сміт каже, що під час масових скупчень людей виникає сприятливе середовище для поширення COVID-19.

Патоген може поширюватися навіть на вулиці, якщо люди перебувають у щільних натовпах, наприклад на музичному фестивалі. Якщо люди притискаються одне до одного, то здорові можуть вдихнути патоген, частинки якого видихають із верхніх дихальних шляхів інфіковані.

Зникнення імунітету до вірусів

Як і для багатьох інших респіраторних вірусів, захворюваність на COVID-19 також зростає взимку. Якщо людина в цю пору року перехворіє, то, ймовірно, матиме хороший імунітет проти повторного зараження приблизно наступні чотири-шість місяців.

Дейві Сміт пояснює: до настання літа цей захист від вірусу зазвичай слабшає, тому люди стають більш вразливими до інфікування. Те ж стосується тих, хто вакцинується восени чи взимку – з часом їхній імунітет стає менш міцним, ніж раніше, додає Аль-Алі.

Дослідження припускають, що субваріант Stratus може краще уникати імунного захисту.

Хоча подекуди характерним проявом Nimbus називають гострий біль у горлі, а Stratus – охриплість, докторка медичних наук Моніка Ганді каже що симптоми варіантів "Омікрону" схожі на прояви інших типів вірусу.

"Немає жодних доказів того, що симптоми, спричинені [новими варіантами], відрізняються від проявів інших субваріантів "Омікрону". Здається, симптоми такі ж, як і в інших", – пояснила науковиця Healthline.

У МОЗ кажуть, що основним способом уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень залишається вакцинація. Щеплення рекомендують поновлювати через 6-12 місяців:

дорослим і дітям з ослабленим імунітетом чи супутніми або важкими хронічними захворюваннями;

вагітним;

людям, старшим за 60 років;

дорослим і дітям із групи ризику важкого перебігу та смерті;

представникам професійної групи ризику, зокрема лікарям, вчителям та військовим.