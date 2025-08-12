Україною та світом шириться новий штам коронавірусу Stratus: що про нього варто знати

Світом та Україною шириться новий штам COVID-19 під назвою Stratus або XFG, який вважають субваріантом "Омікрону".

Про одночасне зростання нових випадків інфікування та госпіталізації повідомили в країнах Південно-Східної Азії, де широко виявляють XFG, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Також штам зареєстрували у США, де він трапляється у 14% інфікованих, та в країнах Європи. А в Індії цей субваріант став домінуючим ще на початку весни цього року.

Поки у ВООЗ вважають низькими додаткові ризики для громадського здоров’я від Stratus на глобальному рівні. Водночас потрібно більше досліджень нового варіанта коронавірусу, зокрема того, як він піддається лікуванню.

Що відомо про новий штам Stratus?

XFG належить до родини "Омікрон", зокрема походить від групи JN. 1 Omicron, проти якої спрямована остання розроблена вакцина проти коронавірусу.

Штам вважають комбінацією двох інших варіантів – LF.7 та LP.8.1.2.

За даними ВООЗ, за кілька тижнів кількість генетичних вірусних послідовностей цього варіанту зросла з 7% у травні до майже 23%.

Для порівняння, варіант NB. 1.8.1 (Numbus) має лише дев’ять додаткових мутацій у шипоподібному білку. Цей штам наразі домінує в багатьох країнах, але його досі не виявляли у хворих на COVID-19 в Україні.

Читайте також : У Києві побільшало госпіталізованих пацієнтів із COVID-19: у лікарнях вже 24 дитини

Наразі ВООЗ визначає XFG як "варіант, що перебуває під моніторингом" – тобто найменш екстрений з трьох можливих категорій.

Як пояснюють у Time, у такий спосіб організація віднесла штам до таких, що становлять низький безпосередній ризик для людей. При цьому деякі інші варіанти, що циркулюють, узагалі не отримали офіційного позначення ВООЗ – тобто Stratus потенційно може поширюватися швидше за них.

"Неявні дані не свідчать про додаткові ризики для громадського здоров’я, порівняно з іншими лініями Omicron, які наразі циркулюють", – кажуть у ВООЗ.

Наразі штам настільки новий, що експерти не впевнені, якими можуть бути його наслідки для здоров’я людей по всьому світу.

Які особливості варіанту XFG?

За словами виконувача обов’язки директорка Центру громадського здоров’я Олексія Даниленка, наразі штам демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання.

Водночас дослідження свідчать, що Stratus має "чіткі мутаційні профілі в шипоподібному білку", які "посилюють уникнення антитіл". Це означає, що варіант може краще уникати імунного захисту, кажуть у Медичному центрі Університету Небраски (США).

Олексій Даниленко каже, що часто інфікування Stratus спричиняє симптоми з боку верхніх дихальних шляхів у формі охриплості.

Чи ефективні вакцини проти нового штаму?

Наразі вчені вивчають, наскільки добре вакциновані люди захищені від тяжкого перебігу коронавірусу, спричиненого Stratus. Науковці провели лабораторні дослідження з використанням людських клітин і "псевдовірусу" XFG, а також дослідження на мишах.

Аналіз показав дещо нижчу імунну відповідь на інфікування новим штамом COVID-19. Хоча дані ще не повні, результати свідчать, що наявні вакцини здатні створювати певний захист від тяжкого перебігу хвороби та госпіталізації, навіть якщо він менш надійний, ніж для інших варіантів.

У ВООЗ очікують, що схвалені варіанти вакцини проти COVID-19 залишатимуться ефективними для цього варіанту вірусу.

Крім того, генетичний аналіз показує, що кілька противірусних препаратів також повинні бути ефективними.

Нагадаємо, штам Stratus підтвердили у 38 хворих на коронавірус у семи областях України та Києві. У коментарі для hromadske в ЦГЗ повідомили, що варіант може поширитися й на інші регіони країни.

Там вважають, що на поширення захворювання впливає зниження рівня вакцинації серед українців, а також активні подорожі, міграція, недотримання заходів індивідуального захисту в місцях масового скупчення людей та поруч із тими, хто має симптоми ГРВІ.

Раніше науковці виявили, що пандемія COVID-19 могла прискорити старіння мозку людей, зокрема тих, які не хворіли на коронавірус.