МОЗ: кількість хворих на грип, ГРВІ та коронавірус зросла на 3,8%

За тиждень з 4 по 10 листопада захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 по країні зросла на 3,8%, а COVID-19 спричинив один летальний випадок.

Загалом за цей тиждень занедужало більш ніж 115 тисяч людей, майже половина з яких – діти (понад 66 тисяч), повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

На COVID-19 захворіли 815 українців. Госпіталізовані були 236 із них, зокрема 33 дитини.

Від початку епідсезону на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 702 888 людей.

У МОЗ нагадали, що щорічна вакцинація, зокрема для людей з груп ризику, – найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу.

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"COVID-19 залишається вкрай небезпечним для людей, які не отримали жодного щеплення, груп ризику та пацієнтів з супутніми захворюваннями, які пропустили ревакцинацію. Вакцинація безоплатна та доступна у медзакладах країни в кожній області", – наголошує заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Вакцина проти грипу не входить до переліку безоплатних щеплень, однак є рекомендованою і доступна за рецептом в аптеках. Станом на 10 листопада, щеплення проти грипу зробили понад 75 тисяч людей.

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Нагадаємо, світом шириться новий варіант COVID-19, який назвали ХЕС. Ми вже пояснювали, що треба про нього знати.

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