Як доглядати за шкірою навесні: 7 порад дерматолога

Важливо знати, як змінити догляд весною, щоб підтримати здоровий, свіжий та гарний вигляд шкіри.

Іноді навесні шкіра залишається сухою та подразненою після холодної зимової погоди.

Важливо знати, як змінити догляд весною, щоб підтримати здоровий, свіжий та гарний вигляд шкіри.

"УП. Життя" звернулася до дерматологині Алли Букіної, щоб розповісти, як доглядати за шкірою навесні та правильно її зволожувати.

Як зимова погода впливає на шкіру

Холодна зимова погода впливає на стан шкіри, яка може стати сухою та подразненою.

"Шкіра дуже чутлива до зміни температури та вологості. Навіть звичайна вітряна погода та холод можуть мати наслідки для стану шкіри", – пояснює дерматологиня Алла Букіна.

Експертка зазначає: найбільше впливу холоду піддаються шкіра на кистях, щоках та губах.

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Також в зимовий період можуть загострюватися різноманітні дерматологічні захворювання.

"Загострення розацеа, періорального чи атопічного дерматиту, поява контактного (іритативного) дерматиту можуть бути наслідком зимової погоди та основною причиною звернень до лікаря-дерматолога у зимово-весняний період", – додає дерматологиня.

Одним з основних етапів в догляді за шкірою навесні має бути інтенсивне зволоження. AliaSerebrina/Depositphotos

Як підготувати шкіру до весняного періоду

Весна – час для відновлення шкіри після впливу зимового періоду. Одним з основних етапів в догляді за шкірою навесні має бути інтенсивне зволоження.

"Наша шкіра – це один єдиний цільний орган. Запорукою якісного зволоження є комплексний підхід", – наголошує дерматологиня Алла Букіна.

Експертка надає такі поради щодо догляду за шкірою весною:

Використовуйте засоби для зволоження шкіри.

"Памʼятайте про тіло та використовуйте дерматологічні емольєнти (засоби для зволоження шкіри - ред.) для тіла під час душу та креми для зволоження – одразу після нього", – каже дерматологиня Алла Букіна.

До основних компонентів доглядової косметики, спрямованих на зволоження шкіри, відносяться:

гіалуронова кислота;

ніацинамід;

центела азіатська;

бакучіол;

кераміди;

пантенол;

сквалан;

фосфоліпіди;

деякі масла (ши, жолоба, авокадо).

Зверніть увагу на антиоксиданти в складі доглядових засобів.

"Антиоксиданти – важливі компоненти для відновлення шкіри та фізіологічного балансу. Також вони нейтралізують вільні радикали, зменшують окислювальний стрес та уповільнюють процеси старіння, що виникають на фоні впливу ультрафіолетового випромінювання на шкіру", – пояснює експертка Букіна.

До антиоксидантів належать:

вітамін С;

вітамін Е (токоферол);

вітамін В3 (ніацинамід);

коензим Q10;

глутатіон;

флавоноїди (рутин, екстракт зеленого чаю);

расвератрол;

ферулова кислота.

Їх частіше всього можна зустріти в дерматологічних засобах чи засобах "anti age".

Уникайте застосування активних компонентів весною.

Дерматологиня пояснює: якщо шкіра зазнала впливу після зимового періоду, варто уникати використання активних компонентів:

ретинолу;

кислот (як в тоніках, так і засобах для вмивання);

скрабів;

хімічних пілінгів.

"Бакучіол (косметичний компонент рослинного походження - ред.) дуже близький до механізму дії ретинолу. Якщо ваша шкіра чутлива чи подразнена – обирайте засоби із бакучіолом, переважно це сироватки чи креми", – консультує експертка.

Також лікарка розповідає, що хорошою альтернативою активних кислот є ензимні пілінги. Вони мають досить делікатний вплив та підходять навіть для дуже чутливої шкіри.

Памʼятайте про тіло та використовуйте дерматологічні емольєнти для тіла під час душу та креми для зволоження – одразу після нього. IgorVetushko/Depositphotos

Використовуйте термальну воду вдома.

Зволоження термальною водою допомагає освіжити шкіру.

Проте краще за все мати зволожувач для повітря в кімнаті та на роботі.

Пийте достатню кількість води.

Це допоможе підтримувати водний баланс в організмі, що також впливає на зволоження шкіри.

Дотримуйтеся здорового способу життя.

Збалансоване раціональне харчування, дотримання режиму сну та наявність фізичної активності завжди актуальні та мають найбільший влив на стан шкіри і організму в цілому.

Не забувайте про сонцезахисний крем навесні.

Обов'язково наносьте захист від сонця за 15-20 хв перед виходом на вулицю.

"Навіть у хмарну погоду та взимку УФ-промені проникають через хмари. Фотозахисні засоби – це про здоровʼя шкіри. Вони профілактують рак шкіри та запобігають її швидкому старінню", – консультує експертка Алла Букіна.

Надавайте перевагу водостійким сонцезахисним кремам (Water Resist, SPF 30-50), якщо ви плануєте займатися спортом на вулиці (йога, біг, велопрогулянки тощо).