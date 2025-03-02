Розацеа на обличчі: чому виникає почервоніння та що з цим робити

Розацеа – це поширене запальне захворювання шкіри, яке викликає гіперемію (почервоніння) обличчя або інших частин тіла, включаючи очі та ніс.

Тривале почервоніння шкіри обличчя та поява судинних зірочок можуть свідчити про проблеми зі шкірою.

Розацеа – це поширене запальне захворювання шкіри, яке викликає гіперемію (почервоніння) обличчя або інших частин тіла, включаючи очі та ніс.

Різні типи розацеа можуть викликати появу судинних зірочок, вугрів, печіння та набряків.

"УП. Життя" використала джерела Cleveland Clinic, Mayo Clinic та WebMD, щоб розповісти, чому виникає розацеа та як бути з почервонінням обличчя.

Які ознаки розацеа

До симптомів розацеа відносяться:

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почервоніння та гіперемія обличчя;

видимі дрібні кровоносні судини на шкірі (їх ще називають судинними зірочками);

вугрі на обличчі, грудях чи спині, які можуть містити гній;

відчуття печіння та болю в ділянці проявів розацеа;

свербіж та відчуття стягнутості;

проблеми з очима (сухі, подразнені, набряклі очі та повіки);

збільшений ніс (з часом при розацеа може потовщуватися шкіра на носі).

Розацеа є хронічним станом: симптоми з’являються на кілька тижнів, зникають, а потім знову повертаються.

Якщо не лікувати цей стан – симптоми можуть погіршитися та стати постійними.

Які існують типи розацеа

Виділяють чотири типи розацеа:

Еритематозно-телеангіектатична розацеа

При цьому типі спостерігаються тривалі почервоніння на обличчі. Дрібні кровоносні судини під шкірою збільшуються та стають більш помітними. Симптоми часто з'являються та зникають. Без лікування почервоніння може стати постійним.

При еритематозно-телеангіектатичній розацеа спостерігаються тривалі почервоніння на обличчі. Дрібні кровоносні судини під шкірою збільшуються та стають більш помітними. sruilk/Depositphotos

Папульозно-пустульозна розацеа

Викликає появу на шкірі наповнених гноєм вугрів, а також набряклих червоних горбиків, схожих на прищі.

Найчастіше вони з'являються на лобі, щоках та підборідді, але також можуть вражати шкіру голови, груди або шию. При цьому обличчя може бути почервонілим.

Папульозно-пустульозна розацеа викликає появу на шкірі наповнених гноєм вугрів, а також набряклих червоних горбиків, схожих на прищі. sruilk/Depositphotos

Фіматозна розацеа

При цьому рідкісному типі шкіра стає товстою та покривається рубцями. Ця форма розацеа найчастіше вражає ніс та може зробити його набряклим, горбистим та збільшеним.

Фіматозна форма розацеа найчастіше вражає ніс та може зробити його набряклим, горбистим та збільшеним. krysvladimir41/Depositphotos

Очна розацеа

Цей тип розацеа вражає очі, викликаючи їх подразнення, набряклість та навіть сльозотечу. Очі стають сухими й чутливими, а на повіках можуть з'явитися кісти.

Водночас у людини можуть бути присутніми симптоми кількох типів розацеа.

Очна розацеа вражає очі, викликаючи їх подразнення, набряклість та навіть сльозотечу. sruilk/Depositphotos

Які причини розацеа

Достеменна причина розацеа невідома. Припускають, що розацеа може бути спричинене:

захворюваннями, які впливають на кровоносні судини, імунну або нервову систему;

мікроскопічними шкірними кліщами (демодекс);

інфекцією бактерією H. pylori;

порушеннями роботи білка кателіцидину, який захищає шкіру від інфекцій (якщо білок не працює належним чином, можуть з'явитися симптоми розацеа).

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Що сприяє виникненню розацеа

Розацеа може вразити будь-кого, але більший ризик розвитку цього захворювання мають:

люди середнього та старшого віку;

жінки;

світлошкірі люди.

У кожної людини з діагнозом "розацеа" є тригери, які спричиняють загострення симптомів. Тригерами розацеа можуть бути:

сонячні промені;

висока або низька температура;

стрес;

вживання алкоголю;

гостра їжа;

засоби по догляду за шкірою або волоссям (лосьйони, лак для волосся);

гормональні зміни.

Коли слід звернутися до лікаря при появі розацеа на шкірі

Якщо у вас є будь-які симптоми розацеа, особливо якщо вони викликають дискомфорт – зверніться до лікаря-дерматолога. Своєчасне лікування може запобігти ускладненням вашого стану.

Лікар може обрати один з декількох типів ліків для лікування:

місцеві засоби (креми та інші ліки, що наносяться на шкіру);

пероральні лікарські засоби;

лікування розацеа лазером, щоб позбутися судинних зірочок та зменшити почервоніння шкіри.

Якщо у вас є будь-які симптоми розацеа, особливо якщо вони викликають дискомфорт – зверніться до лікаря-дерматолога. sruilk/Depositphotos

Як доглядати за шкірою при розацеа

Для початку варто спробувати з'ясувати, що саме провокує спалахи розацеа та уникати цих тригерів.

Крім того, можна дотримуватися порад по догляду за собою, щоб захистити шкіру та допомогти зменшити почервоніння:

Наносьте сонцезахисний крем.

Щоб уникнути симптомів розацеа, викликаних сонячними променями, використовуйте сонцезахисний крем з SPF 30 або вище. Наносьте його щоразу, коли виходите на вулицю.

Використовуйте лише м'які засоби для догляду за шкірою.

Уникайте очищувальних засобів, агресивних скрабів та кремів, які містять спирт, ароматизатори та інші агресивні інгредієнти.

Використовуйте зволожувальний крем.

Це особливо корисно в холодну погоду, коли низька температура та вітер можуть пересушити шкіру.

Будьте обережні з косметикою.

Прослідкуйте за тим, які косметичні засоби не спричиняють появи розацеа на вашому обличчі.