Рада у першому читанні підтримала ліквідацію МСЕК

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №12178, яким пропонують ліквідувати систему медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

За це проголосували 260 народних депутатів, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Автори законопроєкту пропонують замінити систему МСЕК на оцінювання повсякденного функціонування особи.

"Система медико-соціальної експертизи, яка існує в Україні на цей момент, сформувалась ще до набуття Україною незалежності.

Наразі вона не відповідає ні сучасним викликам, з якими наша країна стикається під час збройної агресії з боку Російської Федерації, ні актуальним підходам для встановлення інвалідності, прийнятим у світі", – йдеться в пояснювальній записці законопроєкту.

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Автори проєкту вважають, що нова система допоможе створити прозору процедуру оцінки потреб і механізму їхнього забезпечення для осіб з обмеженням повсякденного функціонування.

Крім того, очікують, що заміну МСЕК зменшить адміністративне навантаження та сприятиме зменшенню оскаржень рішень комісій.

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Нагадаємо, у квітні 2023 року міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував ліквідацію системи МСЕК до 1 січня 2025 року.

22 жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський на тлі корупційних скандалів щодо діяльності МСЕК видав указ, за яким до 31 грудня 2024 року в Україні мають ліквідувати всі комісії.

Незадовго після цього в Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що на заміну медико-соціальних експертних комісій прийдуть команди з оцінювання повсякденного функціонування людини на базі кластерних і надкластерних лікарень.

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Там розповіли, що планують запровадити цифровізацію процесу встановлення інвалідності, який, на думку МОЗ, має посилити контроль.

Крім того, моніторинг діяльності комісії мають передати Національній службі здоров’я України (НСЗУ), яка зможе застосовувати фінансові санкції у випадку порушень.

Водночас 29 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11225 про вдосконалення процедури проходження медико-соціальних комісій. Його 18 листопада підписав президент.