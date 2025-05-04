Чи можна фарбувати волосся під час вагітності?

Вагітних хвилює питання: то чи потрібно відмовлятися від фарбування волосся і чи є щодо цього якісь медичні застереження?

Під час вагітності існують певні заборони: не варто вживати алкоголь, деякі медикаменти та навіть продукти.

Хтось боїться обрізати волосся через забобони, а інші не фарбуються, посилаючись на медичні застереження.

"УП. Життя" розібралась наскільки безпечним є фарбування волосся під час вагітності. Ми поспілкувалися з гінекологинею Аліною Полюхович та використали джерела Cleveland Clinic, The National Health Service, The American College of Obstetricians and Gynecologists та PubMed, щоб розповісти коли та як правильно фарбувати волосся вагітним.

Наскільки безпечно фарбувати волосся під час вагітності

Експертка Аліна Полюхович розвінчує міфи та зазначає: під час вагітності можна обрізати волосся та фарбувати його, проте варто дотримуватися деяких рекомендацій та застережень.

Фарба для волосся містить велику кількість різноманітних хімічних речовин. Дослідження швейцарських та китайських вчених порушили питання: наскільки безпечною є фарба для волосся загалом?

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"Звісно більш безпечними будуть фарби із натуральними компонентами, як-от хна", – пояснює експертка Аліна Полюхович.

Гінекологиня додає: в більшості випадків здорова шкіра голови не поглинає багато фарби.

"Існує не так багато даних про безпеку фарб для волосся саме під час вагітності. Але ми знаємо, що шкіра є міцним бар'єром у випадку фарбування. Лише мінімальні сліди хімічних речовин, що містяться у фарбах для волосся, потрапляють в організм, якщо у вас здорова шкіра голови", – каже лікарка-гінекологиня Салена Занотті.

Частково наукові дані на цю тему обмежені через те, як проводяться клінічні випробування. Вагітних жінок зазвичай виключають з досліджень. Це подвійна проблема: потрібно знати, як ліки або косметичні засоби впливають на вагітність, але було б неетично навмисно наражати вагітних жінок на небезпеку.

Більшість наявних досліджень показують, що фарбувати волосся під час вагітності безпечно.

Хоча хімічні речовини, що входять до складу перманентних і напівперманентних фарб для волосся, можуть завдати шкоди, але тільки в дуже високих дозах. Коли ж ви використовуєте фарбу для волосся, то піддаєтеся впливу лише дуже малої кількості цих хімічних речовин.

Під час вагітності можна обрізати волосся та фарбувати його, проте варто дотримуватися деяких рекомендацій та застережень. schankz/Depositphotos

Як безпечно фарбувати волосся під час вагітності

Важливо вживати запобіжних заходів, щоб зробити процедуру фарбування волосся максимально безпечною під час вагітності:

Зачекайте до другого триместру.

Перший триместр – це час швидкого росту та розвитку ембріона. В цей час формуються основні органи, включаючи мозок. Тому краще зачекати, поки цей критичний період не закінчиться, перш ніж застосовувати фарбу для волосся.

Експертка Аліна Полюхович зазначає: фарбуватися справді безпечніше у 2 та 3 семестрах.

"Багато лікарів рекомендують зачекати з фарбуванням волосся до 13-го тижня вагітності, щоб бути в безпеці", – наголошує гінекологиня Занотті.

Оберіть щадну фарбу та спосіб фарбування.

Існує широкий вибір фарб для волосся, що складаються з найрізноманітніших інгредієнтів. Тому завжди є можливість перевірити склад фарби та обрати найбільш підхожу.

Це може бути фарба без аміаку, з барвником для чутливої шкіри, або ж на основі хни чи рослинних барвників.

За даними Американського товариства раку, напівперманентні та перманентні барвники містять більшу кількість хімічних речовин, які можуть бути небезпечними. Якщо ви боїтеся фарбувати волосся навіть у другому або третьому триместрі вагітності – найкращим вибором може стати тимчасове фарбування (тонувальні спреї, відтінкові бальзами тощо).

Можна спробувати безпечнішу альтернативу, наприклад, рослинний барвник – хну.

Також існує багато методів фарбувань, які не вимагають нанесення фарби безпосередньо на шкіру голови (до прикладу мелірування).

Будьте особливо обережні при захворюваннях шкіри.

При екземі, псоріазі або інших захворюваннях шкіри – проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж фарбувати волосся.

"Ці стани можуть спричинити крихітні розриви на шкірі та знизити її захисні властивості. При захворюваннях шкіри фарба для волосся може викликати подразнення або підвищену чутливість", – застерігає лікар Занотті.

Важливо вживати запобіжних заходів, щоб зробити процедуру фарбування волосся максимально безпечною під час вагітності. AnrewLozovyi/Depositphotos

Протестуйте фарбу перед нанесенням.

"Вагітність може вплинути на нормальний стан волосся, тому варто пам'ятати, що воно може реагувати на фарбування по-іншому, ніж зазвичай", – каже гінекологиня Полюхович.

Завжди спочатку варто зробити тест на пасмі (незалежно від того, чи використовуєте ви фарбу вперше, чи це продукт, яким ви користувалися раніше).

Якщо ви фарбуєте волосся в перукарні – повідомте про свою вагітність та попросіть зробити пробний тест, навіть якщо це фарба, яку вони використовували для вашого волосся перед цим.

"Під час вагітності краще використовувати фарбу, якою ви користуєтеся постійно", – додає лікар Полюхович.

Дихайте свіжим повітрям під час фарбування.

Характерною ознакою вагітності є чутливий нюх. Навіть запахи, які жінка могла терпіти раніше – тепер можуть викликати у неї нудоту. Потрібно зважати на те, що більшість фарб для волосся трохи їдкі.

"А якщо у вагітної алергія або астма, запахи можуть турбувати її ще більше", – попереджає гінекологиня Занотті.

Для того, щоб мінімізувати контакт з будь-якими випарами та попередити нудоту і головний біль, варто фарбувати волосся у добре провітрюваному приміщенні.

Одягайте рукавички та маску під час фарбування.

Завжди важливо одягати рукавички та маску перед фарбуванням, щоб вберегти руки від впливу хімічних речовин та вдихати менше шкідливих речовин.

"Шкіра може бути ще більш чутливою до подразнень під час вагітності. Тому завжди одягайте рукавички, коли фарбуєте волосся. Навіть якщо ви не вагітні, рукавички – це необхідність", – зазначає лікарка Занотті.

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Слідкуйте за інструкціями з використання фарби.

Ознайомтеся з порадами виробника перед фарбуванням та залишайте фарбу на волоссі на мінімальний час.

Після фарбування ретельно промийте шкіру голови водою та витріть надлишки фарби.

Якщо ви сумніваєтеся чи фарбувати волосся – проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Важко встежити за всім, що слід чи не слід робити під час вагітності. Якщо вагітна не впевнена чи можна їй щось робити – найкраще буде проконсультуватися з її гінекологом.

"Якщо вас щось турбує – зателефонуйте своєму лікарю та запитайте. Так ви зможете прийняти найкращі рішення, щоб забезпечити максимально безпечну вагітність", – запевняє лікарка Занотті.