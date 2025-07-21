Музика допомагає пацієнтам з деменцією впоратися зі стресом – дослідження

Вчені з'ясували, що музика допомагає зменшити стрес і покращує самопочуття пацієнтів з деменцією. Вона може стати важливою частиною лікування людей з цим діагнозом.

Про це йдеться у дослідженні Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), опублікованому в журналі Frontiers in Psychiatry, пише ScienceDaily.

Вчені кажуть, що пацієнтам із деменцією, які переживають сильний стрес, потрібні додаткові способи підтримки, окрім психотропних ліків, і музична терапія може стати однією з ефективних альтернатив.

Тому дослідники з Університету Англії Раскіна (Anglia Ruskin University) разом із лікарнями NHS у Кембриджі та Пітерборо протестували музичну терапію, що зветься MELODIC, у двох відділеннях для людей з деменцією.

Під час дослідження музичний терапевт був частиною команди, що доглядає за пацієнтами. Він проводив спеціальні музичні заняття і розробляв персональні музичні плани для кожного хворого. Музична терапія могла включати спів, гру на інструментах або прослуховування музики. Терапевт також підказував родині чи опікунам, як використовувати музику в повсякденному догляді за людиною з деменцією.

РЕКЛАМА:

Результати дослідження демонструють покращення якості життя пацієнтів і зменшення симптомів стресу та розгубленості. Однак рівень їхньої збудженості також підвищився.

Також науковці наголошують, що під час музичної терапії не виявлено жодних побічних ефектів. Це важливо, бо подібних досліджень у психіатричних відділеннях, які працюють з людьми з деменцією, поки що дуже мало.

Доктор Бен Андервуд, директор з досліджень у CPFT і почесний психіатр, пояснив:

"Іноді пацієнти з деменцією настільки дезорієнтовані та пригнічені, що їх доводиться госпіталізувати задля їхньої ж безпеки. Але справлятися з їхнім дистресом у відділенні – складне завдання як для самих пацієнтів, так і для їхніх рідних і персоналу".

Наомі Томпсон, головна дослідниця з Кембриджського інституту музичної терапії при Університеті Англії Раскіна, пояснює, що люди з деменцією у психіатричних лікарнях часто переживають сильний емоційний тиск, і медичний персонал змушений працювати в складних умовах, намагаючись організувати безпечний, проте людяний догляд.

"Наше дослідження показало обнадійливі результати і, що особливо важливо, підтвердило, що метод MELODIC можна ефективно застосовувати навіть у складних умовах. Він може стати альтернативою психотропним лікам для допомоги пацієнтам у сильному стресі", – каже науковиця.

Щоб розробити музичну терапію MELODIC, дослідники опитали 49 людей – медиків, пацієнтів і членів їхніх родин. Вони розповіли про свій досвід боротьби зі стресом і використання музики у повсякденному житті. Отримані висновки стали основою для створення методу, який згодом описали у журналі "Геріатрична психіатрія".

Важливо, що цей підхід був не тільки ефективним, а й доступним: послуги терапевта коштували близько 2 025 фунтів (113 563,40 грн) на місяць, а обладнання – 400 фунтів (22 432,28 грн). Це означає, що модель можна легко масштабувати і застосовувати в інших лікарнях.

Раніше ми писали, що деменція рідше зустрічається у молодших поколінь.