Антибіотики проти деменції? Вчені вважають, що наявні ліки проти інших хвороб можуть "змінити гру"

Вчені виявили, що використання вже наявних ліків, зокрема антибіотиків, противірусних препаратів і вакцин, може суттєво прискорити пошук ефективного методу лікування деменції.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Alzheimer’s and Dementia: Translational Research and Clinical Interventions, пише The Guardian.

За прогнозами науковців, кількість людей з деменцією у світі до 2050 року майже потроїться і сягне 153 мільйонів.

Хоча розробка нових ліків триває, цей процес є повільним, тому експерти закликають досліджувати потенціал наявних медикаментів для запобігання або лікування деменції.

"Нам терміново потрібні нові методи лікування, які можуть уповільнити прогресування деменції або навіть запобігти їй. Якщо ми зможемо знайти ліки, які вже ліцензовані для інших захворювань, ми зможемо швидше розпочати клінічні випробування та надати їх пацієнтам значно раніше, ніж це можливо для абсолютно нових препаратів", – зазначив доктор Бен Андервуд з Кембриджського університету.

У спільному дослідженні Кембриджського університету та Університету Ексетера вчені проаналізували дані 14 досліджень, які охоплювали стан здоров’я понад 130 мільйонів людей, зокрема мільйон випадків деменції. Аналізуючи рецептурні дані, вони виявили кілька препаратів, що можуть бути пов’язані зі зниженням ризику деменції.

Вчені виявили зв’язок між антибіотиками, противірусними препаратами та вакцинами та зниженням ризику деменції. Це підтверджує гіпотезу, що в деяких випадках деменція може бути викликана вірусними або бактеріальними інфекціями.

Протизапальні препарати, як-от ібупрофен, також показали зв’язок зі зниженням ризику. Відтак запалення дедалі більше розглядається як значний фактор розвитку багатьох захворювань.

"Зв’язок між антибіотиками, противірусними препаратами, вакцинами та зниженим ризиком деменції інтригує", – пишуть дослідники.

Доктор Джулія Дадлі зазначила, що наразі рано говорити про використання наявних ліків для зниження ризику деменції, і необхідно підтвердити ці висновки у клінічних випробуваннях.

"Якщо ми зможемо розширити призначення деяких ліків, які вже довели свою безпеку та затверджені для інших захворювань, це може заощадити мільйони фунтів і десятки років, які потрібні для розробки абсолютно нового препарату", – каже доктор Річард Оуклі.

