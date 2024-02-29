Пік захворюваності на ГРВІ в Україні пройдено – МОЗ

Протягом минулого тижня на грип, ГРВІ та коронавірус захворіли понад 163 тисячі українців, серед них – майже 90 тисяч діти. З них госпіталізували більше двох тисяч дорослих пацієнтів і майже три тисячі дітей.

Однак у Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що пік захворюваності на ГРВІ минув. Зокрема, минулого тижня кількість хворих знизилася на 17,8% серед дорослих та на 11,9% серед дітей порівняно з даними попередніх тижнів.

Також зазначають, що з 19 по 25 лютого від ускладнень грипу померли дев’ятеро хворих: шестеро з них – у Києві (пацієнти були віком від 42 до 86 років), двоє – у Житомирській області (померлим було 56 та 67 років) та один – на Тернопільщині (43 роки).

Жоден з померлих пацієнтів не мав профілактичних щеплень проти грипу, кажуть у МОЗ і наголошують, що вакцинуватися слід щорічно – можна це робити протягом усього епідсезону.

Крім того, минулого тижня зафіксували майже дві тисячі нових випадків зараження COVID-19. Найбільше інфікованих виявили у трьох областях – Житомирській, Рівненській та Хмельницькій. Більше пів тисячі дорослих та майже сотня дітей потребували стаціонарного лікування. 18 пацієнтів померли.

Загалом від початку епідемічного сезону на ГРВІ вже перехворіли майже 3,3 мільйона людей, що становить 9,1% від загального населення країни. Більша частина з них — діти (54,2%).

Кількість випадків захворюваності на COVID-19 за цей час сягнула понад 140 тисяч. 761 людина померла, серед них четверо неповнолітніх.

Від грипу померли 58 дорослих та двоє дітей.

У міністерстві наголошують, щорічна вакцинація – найкращий спосіб захистити себе від важкого перебігу хвороби. Щеплення є безкоштовними та доступними у всіх українських областях.

Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна дізнатись, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Раніше ми розповідали, що за тиждень від грипу померло шість людей, серед них двоє дітей.