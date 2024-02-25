Кишкові мікроби можуть підвищувати ризик тромбозу в пацієнтів з COVID-19 – вчені

Кишкові мікроби 2MBC (2-метилбутирилкарнітини), які пов'язані з обміном речовин, можуть впливати на загострення тромбозу.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Cell Metabolism.



Результати також засвідчили, що 2MBC накопичується в осіб з COVID-19. Це потенційно пояснює, чому ці пацієнти мають підвищений ризик утворення тромбів, пише Medical Xpress.



"Наше дослідження дає уявлення про 2MBC як метаболіт (речовину, що утворюються в клітинах, тканинах та органах живих організмів у процесі проміжного обміну – ред.), який пов'язує дисбактеріоз кишкової мікробіоти (стан, при якому порушується баланс корисних і шкідливих мікроорганізмів в організмі людини – ред.) з підвищеним тромботичним ризиком", – каже старший автор дослідження Сіфан Чен з Університету Сунь Ятсена.



Тромбоз є основною причиною смерті та інвалідності, пов'язаної з серцево-судинними захворюваннями, зокрема серцевими нападами та інсультами.



COVID-19 та кишкові розлади можуть призвести до підвищеного тромботичного ризику, проте механізми, що лежать у їхній основі, є недостатньо вивченими, зазначають вчені.



Численні дослідження продемонстрували зв'язок між дисбактеріозом кишкової мікробіоти та підвищенням ризику тромбозу.



Попередні дослідження, за словами вчених, демонстрували, що метаболіти з кишкової мікробіоти (кишкової флори, що є набором бактерій, які живуть і розвиваються в кишечнику) можуть підвищувати активність тромбоцитів – компонентів крові, які беруть участь в утворенні тромбів.



Дослідники визначили 2MBC як той, що сприяє підвищеному тромботичному ризику.



2MBC належить до класу сполук, які раніше були пов'язані з численними метаболічними розладами, зокрема ожирінням, діабетом, неалкогольним стеатогепатитом (запальний процес у печінці, який супроводжується жировою дистрофією) і гіпертонією.



Дослідники виявили, що мікроби 2MBC накопичуються у як у хворих на COVID-19, так і в пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. До того ж, підвищений рівень 2MBC у пацієнтів з COVID-19 не знижується навіть після повного очищення організму від вірусу.



Проводячи дослідження на мишах, вчені виявили, що 2MBC спричиняв у них гіперреактивність тромбоцитів і тромбоутворення.

Автори стверджують, що отримані дані допоможуть встановити раніше невідомий фактор, що є рушійним для виникнення тромбозу при метаболічних розладах, як-от ожиріння та діабет.



Нагадаємо, на початку пандемії COVID-19 науковці стверджували, що симптоми хвороби можуть з’явитися протягом 7-10 днів після інфікування. Однак, згідно із результатами нових досліджень, тепер інкубаційний період значно скоротився – до 3-4 днів, залежно від штаму коронавірусу.

