Вчені вирахували найбільш корисний час для споживання кави
Люди, які пʼють каву зранку, отримують користь від цього напою, на відміну від тих, хто споживає цей напій пізніше.
Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі European Heart Journal, пише The Guardian та CNN.
Вчені проаналізували харчові звички понад 40 тисяч дорослих в період з 1999 по 2018 рік. Зокрема, кількість та час споживання кави. Близько 36% пили каву вранці, а 16% – після обіду.
Автори також включили підгрупу з 1463 дорослих з групи дослідження перевірки способу життя, які дотримувалися режиму харчування.
Вони виділили три часові проміжки, коли люди вживають каву:
ранок (з 4:00 до 11:59 ранку);
день (з 12:00 до 16:59);
вечір (з 17:00 до 3:59 ранку).
Але дослідники обʼєднали дві групи та виділили дві моделі часу споживання: ранок і весь день.
Спостереження тривало майже 10 років. За цей час було зареєстровано 4295 смертей учасників дослідження, з них 1268 – від серцево-судинних захворювань і 934 – від раку.
Вчені зʼясували, що люди, як пили каву зранку, мали на 16% менше шансів померти з будь-якої причини та на 31% менше ймовірність померти від серцево-судинних захворювань протягом 10-річного періоду спостереження, ніж ті, хто не пив каву. Цікаво, що кава з кофеїном та без нього діяла однаково добре на здоровʼя.
Але, як виявили дослідники, користь для здоров’я серця зникала у людей, які пили каву протягом дня. При тому вчені поки не дослідили, чи знижується смертність серед тих, хто п’є цілий день, порівняно з тими, хто уникає кави.
У результатах йдеться, що ранкова доза кави краще для серця, ніж вечірня, але не пояснили, чому.
Консультант-кардіолог із лікарень Королівського Бромптона та Гарефілда в Лондоні, професор Томас Люшер зазначив, що багато тих, хто п’є каву упродовж дня, погано сплять. Це є наслідком того, що напійпригнічує виділення мелатоніну – гормону, що відповідає за засинання.
Ефект значною мірою зумовлений кофеїном, але кава містить сотні інших біоактивних сполук, які впливають на нашу фізіологію. Дослідники кажуть, що деякі речовини в крові, які викликають запалення, часто досягають максимуму вранці, і їм можна протистояти за допомогою протизапальних сполук в ранковій каві.
Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як кофеїн діє на організм, а також чому він може викликати як бадьорість, так і тривожність.