Вчені вирахували найбільш корисний час для споживання кави

Чи дійсно кава з ранку корисніша? Відповідь вчених

Люди, які пʼють каву зранку, отримують користь від цього напою, на відміну від тих, хто споживає цей напій пізніше.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі European Heart Journal, пише The Guardian та CNN.

Вчені проаналізували харчові звички понад 40 тисяч дорослих в період з 1999 по 2018 рік. Зокрема, кількість та час споживання кави. Близько 36% пили каву вранці, а 16% – після обіду.

Автори також включили підгрупу з 1463 дорослих з групи дослідження перевірки способу життя, які дотримувалися режиму харчування.

Вони виділили три часові проміжки, коли люди вживають каву:

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ранок (з 4:00 до 11:59 ранку);

день (з 12:00 до 16:59);

вечір (з 17:00 до 3:59 ранку).

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Але дослідники обʼєднали дві групи та виділили дві моделі часу споживання: ранок і весь день.

Спостереження тривало майже 10 років. За цей час було зареєстровано 4295 смертей учасників дослідження, з них 1268 – від серцево-судинних захворювань і 934 – від раку.

Вчені зʼясували, що люди, як пили каву зранку, мали на 16% менше шансів померти з будь-якої причини та на 31% менше ймовірність померти від серцево-судинних захворювань протягом 10-річного періоду спостереження, ніж ті, хто не пив каву. Цікаво, що кава з кофеїном та без нього діяла однаково добре на здоровʼя.

Але, як виявили дослідники, користь для здоров’я серця зникала у людей, які пили каву протягом дня. При тому вчені поки не дослідили, чи знижується смертність серед тих, хто п’є цілий день, порівняно з тими, хто уникає кави.

У результатах йдеться, що ранкова доза кави краще для серця, ніж вечірня, але не пояснили, чому.

Консультант-кардіолог із лікарень Королівського Бромптона та Гарефілда в Лондоні, професор Томас Люшер зазначив, що багато тих, хто п’є каву упродовж дня, погано сплять. Це є наслідком того, що напійпригнічує виділення мелатоніну – гормону, що відповідає за засинання.

Ефект значною мірою зумовлений кофеїном, але кава містить сотні інших біоактивних сполук, які впливають на нашу фізіологію. Дослідники кажуть, що деякі речовини в крові, які викликають запалення, часто досягають максимуму вранці, і їм можна протистояти за допомогою протизапальних сполук в ранковій каві.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як кофеїн діє на організм, а також чому він може викликати як бадьорість, так і тривожність.