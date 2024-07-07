Кава з корицею і "нещаслива" п’ятниця. Наскільки ви забобонна людина? ТЕСТ

Дивлюся фільм "Пʼятниця 13-те" з друзями. "Пʼятниця 13" – "страшна дата", яка чомусь вважається нещасливою. Існує версія, що число 13 загалом нещасливе у західних культурах, бо Юда, який зрадив Ісуса Христа, був 13-м апостолом на таємній вечері, а розпʼяли Ісуса у пʼятницю. Звідси і негативне сприйняття "пʼятниці 13-го". Та головну роль у страху перед цією датою, напевно, відіграла попкультура: у 1980 році вийшов фільм жахів "П'ятниця, 13-те" про маніяка, який вбивав усіх в цю дату. Фільм породив численні сиквели, комікси, романи, відеоігри та незліченну кількість костюмів на Гелловін. Йду на шопінг, бо в цей день “Чорна пʼятниця”! "Пʼятниця 13" – "страшна дата", яка чомусь вважається нещасливою. Існує версія, що число 13 загалом нещасливе у західних культурах, бо Юда, який зрадив Ісуса Христа, був 13-м апостолом на таємній вечері, а розпʼяли Ісуса у пʼятницю. Звідси і негативне сприйняття "пʼятниці 13-го". Та головну роль у страху перед цією датою, напевно, відіграла попкультура: у 1980 році вийшов фільм жахів "П'ятниця, 13-те" про маніяка, який вбивав усіх в цю дату. Фільм породив численні сиквели, комікси, романи, відеоігри та незліченну кількість костюмів на Гелловін. Роботу ніхто не скасовував, тож я навіть не звертаю увагу на такі дати. "Пʼятниця 13" – "страшна дата", яка чомусь вважається нещасливою. Існує версія, що число 13 загалом нещасливе у західних культурах, бо Юда, який зрадив Ісуса Христа, був 13-м апостолом на таємній вечері, а розпʼяли Ісуса у пʼятницю. Звідси і негативне сприйняття "пʼятниці 13-го". Та головну роль у страху перед цією датою, напевно, відіграла попкультура: у 1980 році вийшов фільм жахів "П'ятниця, 13-те" про маніяка, який вбивав усіх в цю дату. Фільм породив численні сиквели, комікси, романи, відеоігри та незліченну кількість костюмів на Гелловін. Намагаюся не виходити з дому ввечері "Пʼятниця 13" – "страшна дата", яка чомусь вважається нещасливою. Існує версія, що число 13 загалом нещасливе у західних культурах, бо Юда, який зрадив Ісуса Христа, був 13-м апостолом на таємній вечері, а розпʼяли Ісуса у пʼятницю. Звідси і негативне сприйняття "пʼятниці 13-го". Та головну роль у страху перед цією датою, напевно, відіграла попкультура: у 1980 році вийшов фільм жахів "П'ятниця, 13-те" про маніяка, який вбивав усіх в цю дату. Фільм породив численні сиквели, комікси, романи, відеоігри та незліченну кількість костюмів на Гелловін.