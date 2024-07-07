Тест
Кава з корицею і "нещаслива" п’ятниця. Наскільки ви забобонна людина? ТЕСТ
Фото: T.DenTeam/DEPOSITPHOTOS
Фото: T.DenTeam/DEPOSITPHOTOS
Не передавати речі через поріг, "присідати" перед дорогою та не сидіти на куті столу, якщо хочете вийти заміж, – це забобони, глибоко вкорінені в український побут.
Сучасні тренди диктують нові забобони – хтось не підписує важливі контракти на "ретроградний Меркурій" або щоразу перевіряє гороскоп, перш ніж йти на побачення.
Перевірте, наскільки ви забобонна людина, у новому тесті "УП. Життя"!
Чи пʼєте ви каву з корицею в четвер?
Коли ви зазвичай виносите сміття з помешкання?
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