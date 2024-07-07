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Кава з корицею і "нещаслива" п’ятниця. Наскільки ви забобонна людина? ТЕСТ

Олена Барсукова — 7 липня, 06:00
Фото: T.DenTeam/DEPOSITPHOTOS
Кава з корицею і нещаслива п’ятниця. Наскільки ви забобонна людина? ТЕСТ
Фото: T.DenTeam/DEPOSITPHOTOS

Не передавати речі через поріг, "присідати" перед дорогою та не сидіти на куті столу, якщо хочете вийти заміж, – це забобони, глибоко вкорінені в український побут.

Сучасні тренди диктують нові забобони – хтось не підписує важливі контракти на "ретроградний Меркурій" або щоразу перевіряє гороскоп, перш ніж йти на побачення.

Перевірте, наскільки ви забобонна людина, у новому тесті "УП. Життя"!

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Чи пʼєте ви каву з корицею в четвер?

2/12

Коли ви зазвичай виносите сміття з помешкання?

ВІДЕО ДНЯ
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Що означає, якщо у вагітної на животі росте волосся?

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Уявіть, що поруч із вами пробіг величезний павук. Ваша реакція?

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Як дізнатися, чи підходить вам хлопець або дівчина?

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Ви побачили, як дорогу перебігає чорний кіт. Ваші думки?

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Уявіть, що на вас косо подивилися. Що робитимете?

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Що ви зазвичай робите у пʼятницю 13-го?

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Ви бачите, як людина поруч їсть з ножа. Ваші думки?

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Чому йде дощ?

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З яким із цих тверджень ви погоджуєтеся?

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Як ви любите спати?

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