Активує гормони, зменшує голод і втому: як кофеїн впливає на організм

Кофеїн – найбільш вивчений стимулятор центральної нервової системи. Науковці провели чимало досліджень цієї сполуки, щоб з'ясувати, як вона впливає на організм.

Вчені виявили, що споживання кофеїну в короткостроковій перспективі може підвищити рівень енергії та покращити когнітивні здібності. Однак воно також може спричиняти звикання та підвищувати тривожність.

Щоб дізнатися про вплив кофеїну на організм "УП. Життя" використала публікації в Scientific American, Medical news today, MDP, Health, NCBI.

Що кофеїн робить з нашим організмом

Кофеїн – це стимулююча речовина з гірким смаком, яка міститься в понад 60 рослинах, включаючи кавові зерна, листя чаю, горіхи коли та стручки какао. Його також можна зробити синтетичним шляхом. Синтетичну форму додають до енергетичних напоїв і деяких ліків, таких як анальгетики та ліки від застуди.

"Кофеїн блокує аденозин (нейромедіатор, що відповідає за потребу організму у відпочинку) і, по суті, "обманює" наш організм, створюючи ефект бадьорості. Це як жити в "енергетичний кредит", за який потім доведеться розплачуватися", – зауважує у коментарі для "УП.Життя" дієтологиня мережі клінік "Добробут" Вікторія Шуліка.

РЕКЛАМА:

Кофеїн стимулює вироблення адреналіну, кортизолу та серотоніну. Через це після кави люди відчувають прилив сил, покращення настрою, впевненість.

Дослідження показали, що дози 3-6 мг кофеїну на кілограм маси тіла сприяють витривалості та силі м’язів, швидкості руху, бігу, стрибків і метань. За розрахунками вчених, найбільш ефективно вживати кофеїн приблизно за 60 хвилин до тренування.

Природні джерела кофеїну багаті антиоксидантами – сполуками, які допомагають зменшити кількість вільних радикалів у вашому тілі та сповільнити окислювальний стрес. Антиоксиданти в природних джерелах кофеїну також мають протизапальні властивості, які можуть допомогти знизити ризик розвитку певних захворювань, наприклад захворювань печінки, йдеться у дослідженні.

Дія кофеїну може вплинути на відчуття спʼяніння від алкоголю. Вчені встановили, що кофеїн з алкоголем може призвести до зловживання останнім.

А ще кава може допомогти запобігти хворобі Альцгеймера, серцевим хворобам та діабету.

Які дози кофеїну безпечно вживати

Вчені встановили, що максимальна добова доза кофеїну – 400 мг, що дорівнює двом чашкам еспресо в день.

Однак при регулярному споживанні кофеїн блокує рецептори аденозину, змушуючи організм створювати їх більше. Це спричиняє потребу в більшій дозі для досягнення того ж ефекту.

"Кофеїн викликає і фізіологічну, і психологічну залежність. Люди, які різко припиняють його вживати, можуть стикатися з абстинентним синдромом (хворобливим станом через відміну речовин, що викликають залежність), що може тривати до двох діб. Тому варто поступово зменшувати кількість спожитої кави", – каже дієтологиня.

При передозуванні кофеїну можливі такі ефекти:

неспокій;

тривога;

запаморочення;

нервозність;

безсоння;

головні болі;

прискорене серцебиття;

зневоднення.

Чому кофеїн перебиває голод

Кофеїн стимулює роботу травної системи, провокує дефекацію та має сечогінний ефект. Вчені переконані, що регулярне вживання кави не призводить до значної втрати ваги, але може запобігти її помірному збільшенню.

Вчені дослідили звички понад 150 тисяч учасників щодо споживання кави. Вони виявили, що люди, які пили несолодку каву протягом 4 років, втратили трохи ваги. З кожною додатковою чашкою любителі кави набирали приблизно на 100 грамів менше, ніж їхні однолітки.

Кофеїн знижує рівень греліну – гормону голоду, а також активує серотонін, що створює ілюзію ситості. Крім того, у каві містяться різні біологічно активні речовини, які опосередковано впливають на відчуття голоду, додає дієтологиня Вікторія Шуліка.

Тому фахівчиня застерігає: люди з розладом харчової поведінки можуть зловживати кавою, щоб уникнути споживання достатньої кількості їжі.

Дієтологиня зауважує, що кава з молоком не лише перебиває голод, а й має більшу кількість калорій, тому її слід сприймати як невеличкий перекус.

Кому слід споживати менше кофеїну

Людям із захворюваннями шлунка. Кофеїн збільшує виділення кислоти в шлунку, що може спричинити печію. Ті, хто раніше мав проблеми з рефлюксом, можуть виявити, що кофеїн є тригером для їхніх симптомів.

Вагітним . Під час вагітності безпечно споживати до 200 мг кофеїну на день.

Людям, які приймають певні ліки. Кофеїн може взаємодіяти з певними стимуляторами, деякими антибіотиками, ліками від астми та ліками для серця.

Дітям та підліткам. Регулярне вживання кофеїну може мати негативний вплив на ріст і розвиток дітей та підлітків.

Людям, що страждають на мігрені, хронічні головні болі, безсоння та сильну тривогу.

Людям з хворобами печінки. Кофеїн виводиться клітинами печінки, тому пацієнтам з цирозом або іншими хворобами варто вживати менші дози цього стимулятора.

Читайте також : Кому краще обрати каву без кофеїну, та як сильно вона відрізняється від класичної

Які ефекти має безкофеїнова кава?

Безкофеїнова кава має значно менший вміст кофеїну, але у ній зберігаються у корисні речовини та антиоксиданти.

"Безкофеїнова кава не збуджує нервову систему, не призводить до стрибків глюкози, втрати сну, дратівливості тощо. Це – альтернатива для тих, хто любить каву та ритуали, що з нею повʼязані (пити з друзями чи колегами, або на самоті зранку).

Також це хороше рішення для тих людей, які намагаються без шкоди для здоровʼя зменшити споживання кави. Смак не особливо відрізняється, а дози кофеїну у ній мінімальні", – зауважує дієтологиня.