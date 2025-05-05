Як часто потрібно змінювати зубну щітку: розповів стоматолог

Не завжди перед заміною зубної щітки потрібно чекати декілька місяців

Більшість людей добре знають, як і коли потрібно чистити зуби, аби підтримувати здоров’я ротової порожнини. Однак ці зусилля можуть не дати бажаних результатів або навіть зашкодити, якщо довго не змінювати зубну щітку.

Докторка стоматологічної медицини, лікарка Соноко Накасато поділилася порадами щодо того, як підтримувати гарний стан зубної щітки, інформує Cleveland Clinic.

Чому важливо слідкувати за станом щітки?

Найбезпечнішою та найефективнішою вважається нова зубна щітка, адже щоденне користування перетворює її на середовище для розмноження бактерій. До того ж, із часом щетина зношується, що знижує здатність щітки якісно очищувати ротову порожнину.

Хоча більшість людей ополіскують щітку водою після кожного використання, а іноді навіть намагаються видалити залишки пасти і бруду пальцями, стоматологиня наголошує: такі дії не знищують мікроорганізмів.

"Ваш рот повний бактерій. Деякі з них корисні, деякі – шкідливі. Вони можуть налипати на зубні щітки. Вам слід часто змінювати її, аби там не розмножувалися мікроби", – пояснила Соноко Накасато.

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Коли варто змінювати зубну щітку?

Американська стоматологічна асоціація рекомендує змінювати зубну щітку не рідше ніж раз на три-чотири місяці.

Іноді цей термін збігається з помітним зношенням щітки — наприклад, її кольорові щетинки втрачають колір або деформуються. Однак це трапляється не завжди, адже ступінь зношування залежить від багатьох чинників. Тож надійніше орієнтуватися не на зовнішній вигляд щітки, а на календар.

Також є ситуації, коли стоматологи рекомендують замінити зубну щітку раніше, ніж через три місяці. Зокрема, це варто зробити:

після перенесеної хвороби (наприклад, грипу чи ангіни),

якщо щітка виглядає зношеною або пошкодженою,

якщо вона пережила "екстремальні умови" – впала в унітаз, стала іграшкою для домашнього улюбленця або тривалий час пролежала в дорожньому футлярі.

Після хвороб, особливо вірусних або бактеріальних, щітку потрібно обов’язково міняти, адже патогени можуть залишатися на ній навіть після одужання. Це створює ризик повторного зараження.

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Крім того, постійне використання призводить до зносу щетинок — з часом вони втрачають свою пружність і перестають ефективно видаляти наліт і бактерії. Як наслідок, зуби можуть виглядати тьмянішими, а погане очищення підвищує ризик розвитку карієсу і запалення ясен.

До того ж пошкоджені або деформовані щетинки можуть травмувати емаль зубів і слизову оболонку рота.

"Зношеність щетини може спричинити більше абразивних рухів. Тож ви можете почати стирати емаль, яка є зовнішнім шаром зубів. Ви навіть можете пошкоджувати ясна, що може призвести до їхньої рецесії, коли тканини відшаровуються від зубів", – додала лікарка.

Чи служать електричні зубні щітки довше?

Заміна насадок для електричних зубних щіток може коштувати недешево, тому деякі люди намагаються користуватися ними довше, ніж рекомендовано.

Однак стоматологиня застерігає: це не найкраще рішення. Попри численні переваги електричних щіток, жодна з них не захищає насадку від накопичення мікробів або фізичних пошкоджень.

"Електричні зубні щітки чудово видаляють зубний наліт та інші накопичення. Але їхні насадки потрібно міняти так само часто, як і звичайну зубну щітку", – каже лікарка.

Хоч електричний пристрій і виконує більшу частину роботи, насадка щітки зношується з тією ж швидкістю, що й ручна.

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Як продовжити термін служби зубної щітки?

Якщо зубна щітка зношується раніше, ніж за три місяці, варто скористатися кількома порадами, які допоможуть зберегти її в належному стані:

зберігайте щітку у вертикальному положенні, щоб вона могла повністю висохнути;

уникайте зберігання щітки в закритому футлярі, де накопичується волога;

ретельно промивайте щетинки після кожного використання;

не користуйтеся однією щіткою з іншими людьми;

уникайте надмірного тиску під час чищення зубів, адже це деформує щетинки.

Ці прості правила допоможуть подовжити термін служби щітки та зберегти її ефективність.

Раніше ми розповідали, чи обов’язково видаляти зуби мудрості та які правила допоможуть зберегти здоров’я зубів.