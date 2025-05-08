В Україні зросла кількість курців, а молодь вірить у меншу шкоду тютюну для нагрівання – дослідження
В Україні зросла кількість людей, які споживають тютюн і нікотин. Таку звичку мають 31% українців і кожен четвертий (27%) серед них робить це щоденно.
Про це свідчать результати дослідження, яке провели фахівці Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Центр громадського здоров’я.
Опитування показало, що споживання тютюнових і нікотинових виробів найбільше зросло серед молодого населення – українців віком від 18 до 39 років.
Якщо у 2024 році таку звичку мали 33% людей цієї вікової категорії, то цьогоріч цей показник зріз до 45%. При цьому 37% таких курців користуються тютюновими виробами для електричного нагрівання, а 39% – електронними сигаретами.
Соціологи припускають, що одним із факторів збільшення популярності куріння серед молоді стало активне просування виробів для електричного нагрівання та електронних сигарет.
"Це може свідчити, що молодь залишається основною цільовою аудиторією, на яку спрямовані дії тютюнової індустрії", – вважають автори дослідження.
Щоденно вживають нікотин чи тютюн 27% курців, а ще 4% людей роблять це епізодично. Соціологи вкотре підтвердили традиційну тенденцію, за якої куріння більш поширене серед чоловіків (41%), ніж серед жінок (16%).
Також опитування показало, що кожен п’ятий споживач (21%) вживає два або три види продукції. Найбільше таке явище поширене серед молодого населення (45%), які часто використовують сигарети та тютюнові вироби для електронного нагрівання (ТВЕН).
"Множинне вживання тютюнових та нікотинових виробів викликає занепокоєння щодо стану здоровʼя та поглиблення нікотинової залежності споживачів, що потребує додаткових досліджень", – зауважили соціологи.
Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю. Загалом участь у дослідженні 2029 українці, які проживають на території, підконтрольній українському уряду. Інтерв’ю проводили з 14 лютого по 4 березня 2025 року.
Як українці ставляться до споживання тютюну та нікотину?
Інше опитування КМІС показало, що високий рівень споживання тютюнових виробів серед молоді корелює з тим, що вони найчастіше натрапляють на таку рекламу.
Загалом матеріали з просування ТВЕН бачать 43% українців, серед молоді віком від 18 до 29 років цей показник сягає 75%. Найчастіше таку рекламу помічають у місцях торгівлі та інтернеті.
Дослідження показало, що 38% молодих українців вірять у міф про те, що використання ТВЕН завдає меншої шкоди здоров’ю, ніж куріння сигарет. При цьому більшість опитаних (81%) визнали, що вживання ТВЕН шкідливе для організму.
Опитування продемонстрували, що більшість населення підтримує регулювання ТВЕН і пристроїв для їхнього використання, зокрема через впровадження графічного медичного попередження на пакуванні (81%), підвищення акцизу (70%), а також заборону викладки та реклами (70%).
"Тютюнова індустрія активно залучає молодь до нікотинової залежності, застосовуючи різноманітні маркетингові стратегії: від розробки нових продуктів до просування оманливих міфів про меншу шкоду.
Вживання нікотину є хворобою, яка несе загрозу для життя та здоровʼя людини", – підсумував заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олександр Юрченко.
Фахівці проводили опитування в березні 2025 року методом телефонних інтерв’ю. У дослідженні взяли участь 735 дорослих українців з усіх регіонів, крім територій, де не працюють вітчизняні оператори мобільного зв’язку.
Нагадаємо, опитування КМІС, яке проводили в листопаді 2023 року, показало, що чверть українців (25,9%), які курять, роблять це щодня. Фахівці виявили, що найчастіше таку звичку мають люди середнього віку – від 30 до 44 років.