В Україні зросла кількість курців, а молодь вірить у меншу шкоду тютюну для нагрівання – дослідження

Частка української молоді, що курить, вважає тютюн для нагрівання менш шкідливим, ніж інші вироби

В Україні зросла кількість людей, які споживають тютюн і нікотин. Таку звичку мають 31% українців і кожен четвертий (27%) серед них робить це щоденно.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели фахівці Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Центр громадського здоров’я.

Опитування показало, що споживання тютюнових і нікотинових виробів найбільше зросло серед молодого населення – українців віком від 18 до 39 років.

Якщо у 2024 році таку звичку мали 33% людей цієї вікової категорії, то цьогоріч цей показник зріз до 45%. При цьому 37% таких курців користуються тютюновими виробами для електричного нагрівання, а 39% – електронними сигаретами.

Соціологи припускають, що одним із факторів збільшення популярності куріння серед молоді стало активне просування виробів для електричного нагрівання та електронних сигарет.

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"Це може свідчити, що молодь залишається основною цільовою аудиторією, на яку спрямовані дії тютюнової індустрії", – вважають автори дослідження.

Щоденно вживають нікотин чи тютюн 27% курців, а ще 4% людей роблять це епізодично. Соціологи вкотре підтвердили традиційну тенденцію, за якої куріння більш поширене серед чоловіків (41%), ніж серед жінок (16%).

Також опитування показало, що кожен п’ятий споживач (21%) вживає два або три види продукції. Найбільше таке явище поширене серед молодого населення (45%), які часто використовують сигарети та тютюнові вироби для електронного нагрівання (ТВЕН).

Фото: Дослідження КМІС Фото: Дослідження КМІС

"Множинне вживання тютюнових та нікотинових виробів викликає занепокоєння щодо стану здоровʼя та поглиблення нікотинової залежності споживачів, що потребує додаткових досліджень", – зауважили соціологи.

Опитування проводили методом телефонних інтерв’ю. Загалом участь у дослідженні 2029 українці, які проживають на території, підконтрольній українському уряду. Інтерв’ю проводили з 14 лютого по 4 березня 2025 року.

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Як українці ставляться до споживання тютюну та нікотину?

Інше опитування КМІС показало, що високий рівень споживання тютюнових виробів серед молоді корелює з тим, що вони найчастіше натрапляють на таку рекламу.

Загалом матеріали з просування ТВЕН бачать 43% українців, серед молоді віком від 18 до 29 років цей показник сягає 75%. Найчастіше таку рекламу помічають у місцях торгівлі та інтернеті.

Дослідження показало, що 38% молодих українців вірять у міф про те, що використання ТВЕН завдає меншої шкоди здоров’ю, ніж куріння сигарет. При цьому більшість опитаних (81%) визнали, що вживання ТВЕН шкідливе для організму.

Опитування продемонстрували, що більшість населення підтримує регулювання ТВЕН і пристроїв для їхнього використання, зокрема через впровадження графічного медичного попередження на пакуванні (81%), підвищення акцизу (70%), а також заборону викладки та реклами (70%).

"Тютюнова індустрія активно залучає молодь до нікотинової залежності, застосовуючи різноманітні маркетингові стратегії: від розробки нових продуктів до просування оманливих міфів про меншу шкоду.

Вживання нікотину є хворобою, яка несе загрозу для життя та здоровʼя людини", – підсумував заступник генерального директора Центру громадського здоров’я Олександр Юрченко.

Фото: Дослідження КМІС Фото: Дослідження КМІС

Фахівці проводили опитування в березні 2025 року методом телефонних інтерв’ю. У дослідженні взяли участь 735 дорослих українців з усіх регіонів, крім територій, де не працюють вітчизняні оператори мобільного зв’язку.

Нагадаємо, опитування КМІС, яке проводили в листопаді 2023 року, показало, що чверть українців (25,9%), які курять, роблять це щодня. Фахівці виявили, що найчастіше таку звичку мають люди середнього віку – від 30 до 44 років.