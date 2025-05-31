Кожен п’ятий український підліток курить електронні сигарети – опитування

Фахівці кажуть, що підлітки частіше за дорослих використовують альтернативи цигаркам

Поширеність куріння сигарет серед українських підлітків залишається стабільною за останні сім років – шкідливу звичку мають 12% школярів. При цьому майже кожен п’ятий (19,6%) вживає електронні сигарети.

Про це свідчать результати Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS), інформує Міністерство охорони здоров’я.

Фахівці відзначили, що з 2005 року в Україні вдалося досягти значного прогресу у зниженості поширеності куріння серед підлітків. Якщо раніше цю шкідливу звичку мав кожен четвертий школяр (24%), то у 2017 ця кількість скоротилася до 9,2%.

Попри те, що спеціалісти відзначають стабільний рівень поширеності куріння серед українських підлітків, опитування, проведене у 2023 році, показало, що до цього способу вживання тютюну вдаються 12,3% учнів.

Кожен п’ятий опитаний підліток (19,6%) зізнався, що використовує електронні сигарети. Цей показник дещо збільшився порівняно з 2017 роком (18,4%), коли ці дані збирали вперше.

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Автори дослідження відзначили, що близько половини підлітків-курців (47%) хочуть кинути курити. Водночас вони частіше за дорослих вживають альтернативні тютюнові та нікотинові вироби.

Опитування показало, що 6,9% підлітків використовують тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН), 5,1% – бездимний тютюн, а 2,9% – нікотинові паучі.

"Попри позиціювання тютюнових та нікотинових виробів для дорослих, очевидною є тенденція таргетування молоді виробниками цих виробів. На жаль, маркетингові зусилля виробників мають ефект – все більше молоді залучаються до вживання тютюну та нікотину", – додають у МОЗ.

Майже половина опитаних підлітків (47,3%) зізналися, що не мали труднощів із придбанням сигарет через свій вік.

"Підлітки і діти дуже вразливі, водночас від них і їхнього здоров'я залежить майбутнє нашої країни. Нікотин негативно впливає на нервову, серцево-судинну систему та формує залежність, яка часто триває все життя", – наголосила директорка департаменту громадського здоров’я МОЗ Тетяна Скапа.

Глобальне опитування молоді щодо тютюну – частина міжнародної ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо поширеності цієї шкідливої звички.

Уперше в Україні дослідження провели у 2005 році, пізніше – у 2011, 2017 та 2023 роках.

Останні результати представляють поширеність куріння серед підлітків 13-15 років – найбільшої вікової когорти школярів, які взяли участь у роботі. Аналіз проводили фахівці Українського інституту соціальних досліджень імені О. Яременка.

Раніше дослідження показало, що в Україні зросла кількість курців – найбільший приріст виявили серед людей віком від 18 до 39 років.

Крім того, серед української молоді багато тих, хто вірить у міф про те, що тютюнові вироби для нагрівання менше шкодять організму, ніж сигарети.