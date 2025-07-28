Свириденко: У серпні в "Охматдиті" відновлять відділення трансплантації кісткового мозку

У серпні у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" буде відновлене відділення трансплантації кісткового мозку.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко на Facebook після візиту до лікарні.

"Усі необхідні роботи з відбудови мають бути завершені до кінця року. Попри війну й руйнування, лікарня щодня рятує життя. Поки будівельники відновлюють корпуси, лікарі продовжують оперувати, лікувати, консультувати", – написала Свириденко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як просувається відбудова "Охматдиту" за рік після російського удару.

РЕКЛАМА:

На початку літа розпочався капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу медзакладу – підрядником стала компанія "Ріола-Модуль ЛТД", яка вже працювала над цим об’єктом у 2020 році.

Водночас журналісти-розслідувачі дізналися, що ця компанія фігурує у 4 кримінальних справах про розкрадання держкоштів у змові з посадовцями Сумської та Донецької областей.