Сезон у розпалі! 5 фактів про користь черешні для організму

Усі сорти черешень багаті на клітковину, вітаміни та мінерали.

Червень – сезон черешень, які не лише чудово смакують, а також є цінним джерелом вітамінів та мінералів.

Саме зараз час звернути увагу на їхні поживні властивості та встигнути поласувати літніми ягодами.

"УП. Життя" використала джерела Healthline та Nutrients, щоб розповісти про 5 очевидних та не дуже причин, чому черешні корисні для здоров’я організму.

Корисні властивості черешні полягають у поживних речовинах в складі

Забарвлення черешень може варіюватися від жовтого до насиченого темно-червоного. Усі сорти багаті на клітковину, вітаміни та мінерали.

Це хороше джерело вітаміну С, калію, клітковини та інших поживних речовин, необхідних організму для оптимального функціонування.

Одна чашка (150 грамів) сирої черешні містить:

2 грами білків ;

25 грамів вуглеводів

3 грами клітковини

18% добової норми вітаміну С

10% добової норми калію;

5% добової норми міді;

5% добової норми марганцю.

Черешні є хорошим джерелом вітаміну С, калію, клітковини та інших поживних речовин, необхідних організму для оптимального функціонування. Milkos/Depositphotos

Черешні багаті на антиоксиданти та протизапальні сполуки

Хоча їх кількість та тип можуть відрізнятися залежно від сорту, усі види черешень насичені антиоксидантами та протизапальними сполуками.

Такий високий вміст антиоксидантів може допомогти боротися з окислювальним стресом – станом, який пов'язаний з багатьма хронічними захворюваннями та передчасним старінням.

Черешні містять особливо багато поліфенолів – речовин, які допомагають боротися з пошкодженням клітин та зменшують запалення. Також вони містять бета-каротин і вітамін С, які мають протизапальні та антиоксидантні властивості.

Завдяки своїй протизапальній дії черешні можуть зменшити симптоми артриту. Дослідження показують, що вони допомагають пригнічувати окислювальний стрес та пригнічувати запалення, що може допомогти зменшити симптоми, пов'язані з артритом.

Черешні містять особливо багато поліфенолів – речовин, які допомагають боротися з пошкодженням клітин та зменшують запалення. VadimVasenin/Depositphotos

Вживання черешень може впливати на сон та настрій

Споживання черешень покращує як якість, так і кількість сну. Вчені пояснюють, що вплив на сон можна було виявити вже через 3 дні після вживання 25 черешень на день.

У дослідженнях з використанням черешні також повідомлялося про зниження рівня кортизолу та тривожності, а також покращення настрою.

Вживання черешень може допомогти прискорити відновлення після фізичних навантажень

Дослідження показують, що протизапальні та антиоксидантні сполуки, які містяться у черешнях, можуть допомогти полегшити біль у м'язах, пошкодження та запалення, спричинені фізичними навантаженнями.

Водночас вишні вважаються більш ефективними, аніж солодкі черешні, хоча і ті, і інші ягоди можуть допомогти після занять спортом.

Споживання черешень покращує як якість, так і кількість сну. Milkos/Depositphotos

Черешні можуть бути корисними для здоров'я серця

Багато досліджень показують, що дієти, багаті на фрукти та ягоди, пов'язані зі зниженим ризиком розвитку захворювань серцево-судинної системи.

Черешня особливо корисна в цьому плані, оскільки вона багата на поживні речовини та сполуки, які, як відомо, сприяють здоров'ю серця, включаючи калій та поліфенольні антиоксиданти.

Калій необхідний для підтримки регулярного серцебиття і допомагає виводити надлишок натрію з організму, регулюючи таким чином артеріальний тиск.

Водночас поліфенольні антиоксиданти можуть позитивно впливати на здоров'я серця, захищаючи від пошкодження клітин та зменшуючи запалення.



Дослідження, в якому взяли участь 84 158 осіб, показало, що споживання поліфенолів пов'язане зі значним зниженням ризику розвитку серцевих захворювань.