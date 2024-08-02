Вчені назвали новий фактор, який пов’язують із синдромом раптової смерті немовлят

Науковці зі США та Нової Зеландії заявили, що ожиріння матері під час вагітності слід розглядати як фактор ризику синдрому раптової смерті немовлят (СРСН).

Команда проаналізувала дані Національного центру медичної статистики і виявила "дещо підвищений" ризик раптової смерті у дітей, чиї матері мали надмірно високий індекс маси тіла під час вагітності.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Pediatrics, повідомляє MedicalXpress.

"Ожиріння матері під час вагітності слід розглядати як фактор ризику СРСН. Оскільки епідемія ожиріння в США і в усьому світі продовжує прискорюватися, материнське ожиріння, ймовірно, з часом відіграватиме все більшу роль у поширеності СРСН", – написали вчені.

Попередні дослідження показали, що ожиріння під час вагітності може призвести до численних проблем і до підвищеного ризику дитячої смертності загалом. Але досліджень щодо зв'язку між ожирінням під час вагітності та СРСН майже не проводили.

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Щоб дізнатися більше про цей зв'язок, група дослідників проаналізувала показники смертності немовлят за період з 2015 по 2019 роки із бази даних Національного центру медичної статистики США.

Вчені проаналізували всю інформацію про живонароджених дітей на 28 тижні вагітності або пізніше, і спостерігали за ними до 364 днів після народження.

Потім команда порівняла кількість раптових смертей серед дітей, яких народили жінки з ожирінням, і серед тих, чиї матері мали нормальну вагу.

Виявилося, що з 19 мільйонів немовлят, народжених протягом досліджуваного періоду, понад 16,5 тисяч померли від СРСН. За словами вчених, 5,4% смертей були пов'язані з ожирінням матерів під час вагітності.

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Дослідники також відзначили, що вагітні з ожирінням частіше мають апное, яке, за даними минулих досліджень, може призвести до різноманітних проблем зі здоров'ям, як-от прееклампсія (ускладнення вагітності, при якому жінка має підвищений артеріальний тиск, набряки, значну кількість білка в сечі).

Зрештою, вчені дійшли висновку, що існує зв'язок між підвищеним ІМТ та збільшенням ризику СРСН, але наголосили на важливості подальших досліджень.

"Оскільки наші висновки ґрунтуються на результатах спостережень, необхідна подальша робота для з'ясування конкретних причинно-наслідкових механізмів зв'язку між ожирінням та СРСН", – йдеться у висновках.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що вагітність прискорює старіння жінки, а грудне вигодовування – омолоджує її. Також підліткова вагітність підвищує ризик передчасної смерті матері.