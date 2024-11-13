Лікарі забили на сполох через зменшення дози морфіну, яку можна виписувати: НСЗУ вже перепросила

Національної служби здоров'я до медзакладів, у якому вимагали виписувати не більш ніж 50 таблеток морфіну одним рецептом. Українські лікарі забили на сполох через лист

Увагу до цього листа привернув онколог Андрій Гардашніков на Facebook. Лікар написав, що такі обмеження на препарат незаконні та є катастрофою для паліативних пацієнтів, бо морфіну з 1 рецепта не вистачить навіть на тиждень для деяких хворих.

Інші медики у коментарях також зауважили, що такі обмеження кількості морфіну навіть загрожують самогубствами пацієнтів, які страждають від болю і не можуть вчасно отримати допомогу.

"Зазвичай аптека, яка має ліцензію на наркотичні засоби, одна на декілька громад. А з новими вимогами до ліцензування є ризик, що і тієї не буде. Такому пацієнту потрібно буде звертатися до лікаря по рецепт кожні 3-5 днів і їхати з ним до аптеки 20-40 кілометрів. Це знущання", – написала Лариса Дубова, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги у місті Хмільник.

Однак після розголосу НСЗУ попросила вважати надісланий лист недійсним та перепросила у пацієнтів.

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"Національна служба здоров'я України просить вибачення у пацієнтів та медичної спільноти за неточності у листі щодо відпуску лікарського засобу морфін у таблетках.

Оновлений лист НСЗУ вже надіслано аптечним закладам та надавачам первинної і спеціалізованої медичної допомоги. Лист від 12.11.2024 № 40560/4-15-24 просимо вважати недійсним", – написали у службі.

НСЗУ пояснила, що не здійснюватиме перерахунки по відпущених рецептах на морфін у таблетках по 5 мг та 10 мг. Правила виписування рецептів залишаються незмінними.

Згідно з цими правилами, пацієнти, які отримують паліативну допомогу, можуть бути забезпечені наркотичними засобами в обсягах, що не перевищують тридцятиденної потреби.

"Перепрошуємо за спричинені незручності та непорозуміння. Дякуємо медичним працівникам, які оперативно відреагували та звернули увагу на помилку. Наша мета — забезпечити пацієнтам доступ до необхідного лікування, а не створювати перешкоди. Дякуємо за розуміння та співпрацю!" – додали у НСЗУ.

Громадська організація "Афіна. Жінки проти раку" відреагувала на ситуацію.

"Бар'єри в лікуванні пацієнтів, онкологічних зокрема, це завжди погано. Особливо якщо це стосується болю. Якість життя пацієнтів довго лишалась у нашій країні поза увагою.

Тож те, що зараз цьому приділяють увагу, є позитивним моментом та результатом змін, які відбуваються в українській медицині. Дуже добре, що цю прикру помилку помітили та виправили вчасно", – сказала у коментарі "УП. Життя" співзасновниця організації Вікторія Романюк.

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Нагадаємо, раніше НСЗУ припинила виплати закладам первинної медичної допомоги за лікування пацієнтів, якщо ті не підтвердили свою особу.