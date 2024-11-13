Лікарі забили на сполох через зменшення дози морфіну, яку можна виписувати: НСЗУ вже перепросила
Увагу до цього листа привернув онколог Андрій Гардашніков на Facebook. Лікар написав, що такі обмеження на препарат незаконні та є катастрофою для паліативних пацієнтів, бо морфіну з 1 рецепта не вистачить навіть на тиждень для деяких хворих.
Інші медики у коментарях також зауважили, що такі обмеження кількості морфіну навіть загрожують самогубствами пацієнтів, які страждають від болю і не можуть вчасно отримати допомогу.
"Зазвичай аптека, яка має ліцензію на наркотичні засоби, одна на декілька громад. А з новими вимогами до ліцензування є ризик, що і тієї не буде. Такому пацієнту потрібно буде звертатися до лікаря по рецепт кожні 3-5 днів і їхати з ним до аптеки 20-40 кілометрів. Це знущання", – написала Лариса Дубова, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги у місті Хмільник.
Однак після розголосу НСЗУ попросила вважати надісланий лист недійсним та перепросила у пацієнтів.
"Національна служба здоров'я України просить вибачення у пацієнтів та медичної спільноти за неточності у листі щодо відпуску лікарського засобу морфін у таблетках.
Оновлений лист НСЗУ вже надіслано аптечним закладам та надавачам первинної і спеціалізованої медичної допомоги. Лист від 12.11.2024 № 40560/4-15-24 просимо вважати недійсним", – написали у службі.
НСЗУ пояснила, що не здійснюватиме перерахунки по відпущених рецептах на морфін у таблетках по 5 мг та 10 мг. Правила виписування рецептів залишаються незмінними.
Згідно з цими правилами, пацієнти, які отримують паліативну допомогу, можуть бути забезпечені наркотичними засобами в обсягах, що не перевищують тридцятиденної потреби.
"Перепрошуємо за спричинені незручності та непорозуміння. Дякуємо медичним працівникам, які оперативно відреагували та звернули увагу на помилку. Наша мета — забезпечити пацієнтам доступ до необхідного лікування, а не створювати перешкоди. Дякуємо за розуміння та співпрацю!" – додали у НСЗУ.
Громадська організація "Афіна. Жінки проти раку" відреагувала на ситуацію.
"Бар'єри в лікуванні пацієнтів, онкологічних зокрема, це завжди погано. Особливо якщо це стосується болю. Якість життя пацієнтів довго лишалась у нашій країні поза увагою.
Тож те, що зараз цьому приділяють увагу, є позитивним моментом та результатом змін, які відбуваються в українській медицині. Дуже добре, що цю прикру помилку помітили та виправили вчасно", – сказала у коментарі "УП. Життя" співзасновниця організації Вікторія Романюк.
Нагадаємо, раніше НСЗУ припинила виплати закладам первинної медичної допомоги за лікування пацієнтів, якщо ті не підтвердили свою особу.