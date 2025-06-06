Нежить та температура у спеку: що варто знати про літню застуду

Літня застуда – це звичайна ГРВІ, яку можна підхопити у літні місяці.

Нежить, температура та головний біль можуть з’явитися навіть за найтеплішої погоди.

На жаль, теплі літні дні не мають чарівних властивостей, які б захистили від вірусів.

За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, минулого року влітку було зареєстровано 2045 випадків гострих респіраторних вірусних захворювань.

На даний час показник захворюваності на ГРВІ становить 271,6 на 100 тисяч населення. Серед збудників зустрічаються грип типу А та В, риновіруси, аденовіруси, RS-віруси, метапневмовіруси та SARS-CoV-2.

В ЦГЗ пояснюють: такі показники захворюваності на ГРВІ на 43,8% менше епідемічного порога.

РЕКЛАМА:

Щоб дізнатися, як проявляється застуда влітку та чи можна відрізнити її від алергії, "УП. Життя" поспілкувалася з сімейною лікаркою Анною Бондар та використала джерела Cleveland Clinic та Healthline.

Що таке літня застуда

Літня застуда – це звичайна ГРВІ, яку можна підхопити у літні місяці.

Віруси застуди циркулюють протягом усього року, тому захворіти можна в будь-яку пору.

Взимку вірусні захворювання справді зустрічаються частіше. Цьому сприяє часте Це перебування великої кількості людей у приміщеннях та сухе повітря.

"Зазвичай сезоном грипу вважається період з жовтня по квітень, коли захворюваність на цю інфекцію висока. Але вірусом грипу можна захворіти й влітку. Він продовжує циркулювати, але через теплу і суху погоду та зменшення скупчень людей у закритих приміщеннях, захворюваність не така велика, як в епідсезон", – розповідає лікарка Анна Бондар.

Понад 200 різних вірусів викликають звичайну застуду. Ці віруси легко поширюються, особливо коли хтось поблизу чхає або кашляє.

До прикладу, риновіруси є найпоширенішою причиною нежитю взимку. У медичній термінології "рино" означає ніс. Риновіруси більш імовірно викликають знайомі симптоми верхніх дихальних шляхів, як-от закладеність або нежить.

А от ентеровіруси більш імовірно винні у появі симптомів влітку. Як і риновіруси, ентеровіруси вражають ніс та горло, викликаючи симптоми верхніх дихальних шляхів. Водночас ентеровіруси впливають і на травну систему.

Існує понад 60 різних ентеровірусів, які щороку заражають людей по всьому світу, а зараження ентеровірусами частіше трапляються в літні місяці.

"Загалом, захворюваність на респіраторні вірусні інфекції влітку зменшується, але існують захворювання, пік яких досягає саме в літній період. До них належать: ротавірусна інфекція, ентеровірусна інфекція та інші різноманітні гострі кишкові інфекції вірусного походження", – пояснює сімейна лікарка Анна Бондар.

Експертка наголошує, що цього літа у Києві також поширений вірусний гепатит А.

Ентеровіруси більш імовірно винні у появі симптомів влітку. Як і риновіруси, ентеровіруси вражають ніс та горло, викликаючи симптоми верхніх дихальних шляхів. Водночас ентеровіруси впливають і на травну систему. Subbotina/Depositphotos

Які симптоми літньої застуди

Якщо говорити про респіраторні вірусні інфекції, то симптоми влітку і взимку не відрізняються один від одного, зауважує сімейна лікарка.

Але влітку стають поширеними ентеровіруси, які можуть вражати дихальну та травну системи.

"Ентеровіруси викликають прояви з боку шлунково-кишкової системи. Тому часто до респіраторних симптомів влітку можуть додатись нудота, блювання, діарея та біль у животі", – зазначає лікарка Анна Бондар.

Водночас при ентеровірусній інфекції до вищезазначених симптомів може додаватись різноманітний висип.

До дихальних симптомів літньої застуди належать:

кашель;

лихоманка та біль у тілі;

головний біль;

нежить;

біль у горлі.

Травні симптоми літньої застуди:

діарея;

нудота та блювання;

розлади шлунка.

Симптоми грипу часто важчі, ніж симптоми застуди. Хоча сезон грипу зазвичай починається восени та закінчується навесні, підхопити вірус можливо і літом.

Читайте також : 11 міфів про народні методи лікування ГРВІ: як допомогти та не зашкодити дитині при застуді

Як відрізнити застуду від алергії

Іноді справді складно зрозуміти, що турбує вас влітку – прояви застуди чи алергії. Однак, в цих станах існують певні відмінності:

різні симптоми;

Застуди й алергії мають спільні ознаки, як-от чхання, нежить, закладеність носа та свербіж або біль у горлі.

Але застуда також включатиме інші симптоми: кашель, потовиділення та підвищену температуру.

Так само можна спостерігати чи змінюються симптоми за силою. Якщо вони починаються легкими, погіршуються, а потім знову стають легкими (або зникають зовсім) – це застуда. Алергія, як правило, стабільна та постійна.

різна тривалість захворювання;

Якщо симптоми зникли через один-два тижні, то, ймовірно, у вас була літня застуда. Якщо ж прояви захворювання тривають понад два тижні та не зникають, то, найімовірніше – у вас алергія.

зміна симптомів, коли людина подорожує;

Якщо ви подорожуєте симптоми покращуються зі зміною місця (або погіршуються), то, ймовірніше за все – це прояви алергії.

різні носові виділення.

Оскільки застуда – це інфекція, слиз з носа при ній найчастіше буде густим і зеленуватим або жовтуватим. При алергії слиз буде прозорим і зазвичай рідшим за консистенцією.

Іноді справді складно зрозуміти, що турбує вас влітку – прояви застуди чи алергії. adam_r/Depositphotos

Як запобігати застуді влітку

Ніхто не хоче хворіти, особливо в чудовий літній день.

Сімейна лікарка Анна Бондар поділилася порадами, які допоможуть зменшити ризик підхопити літню застуду: