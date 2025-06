"Це ракетна технологія": Чому психоделіки можуть стати ліками в Україні?

Перший у житті виїзд за кордон – завжди приємне потрясіння та розширення свідомості. Особливо, коли це Іспанія.

Країна теплого клімату, безтурботних людей та пальм. А ще моря, навіть трьох морів.

У дитинстві Богдан Зарицький бачив Чорне море, коли їздив у Крим, дорослим бачив Азовське у Маріуполі, але тепле, глибоке та блакитне Балеарське вразило Богдана найбільше.

Якщо не рахувати Росію та Білорусь, за 33 роки свого життя Богдан жодного разу не був за кордоном. Але там він опинився проти своєї волі, вимушеним транзитом, коли його "привезли вантажівкою як скот до Ростова, звідти літаком на Москву, там – годинна зупинка, і цим же літаком, без пересадок, на Гомель".

Але Іспанія. Богдана вразило, наскільки не напрягаються люди, які живуть там. Вулицями ллється музика, апельсини можна зривати прям з дерев, сонце світить майже цілий рік. Тут можна було переключитись, випасти з української важкої реальності в зовсім іншу, легку та безтурботну.

Друге розширення свідомості відбулося з Богданом на третій день перебування у країні. За 20 кілометрів від Валенсії в кімнаті просторого будинку з розмальованими стінами Богдан лежав на підлозі з чорною пов’язкою на очах і слухав музику, краса та глибина якої посилювалася з кожною хвилиною.

Поряд лежала дружина Наталя, в інших частинах кімнати перебувало ще п’ять людей, троє, так само як і Богдан з Наталею, лежали зі зав’язаними очима. Тільки господар будинку, Антон Мормуль та його дружина Марина, які організували цю поїздку для Богдана та інших, слідкували за усім, що відбувалося.

Попри заплющені очі, Богдан спостерігав візерунки. Складні й водночас прості геометричні фігури, що розсипались на фрактали та рухались синхронно з музикою. Які важко описати конкретними словами.

А через певний час Богдана залило світлом – білим та теплим. Це світло навіть налякало Богдана, воно було настільки всеохоплюючим, що він боявся розчинитись у ньому повністю.

Певний час він намагався триматись і не відпускати контроль, але згодом віддався світлу повністю.

"Я ніби йшов до цього світла, набирався якоїсь радості. Ця радість, вона прям розпирала середини. Вона просто настільки наповнює тебе, аж ширіє в усі сторони. Ну ти просто так щасливий", – згадує він.

Кілька годин Богдан перебував всередині світла, яке дарувало йому спокій. В голові не було жодних думок про майбутнє, жодної рефлексії про теперішнє та жодних неприємних спогадів про минуле.

Ні про штурми "днрівських" позицій у 2015-2017 роках і вигризання захоплених українських земель під Маріуполем у складі морської піхоти. Коли "стрілкові бої були настільки близькими, що ледь не доходило до рукопашних".

Ні про Маріуполь, де в складі "Азову" тримав оборону, що тривала три місяці, а відчувалась як три роки. Жодної думки про безлімітну артилерію, ракети та авіацію, якими росіяни намагались стерти Богдана разом з містом.

Не було думок і про чотири місяці полону – з тими днями, коли його забивали палицями та ногами до втрати свідомості, коли знущались фізично та морально, морили голодом, який з’їв 40 кілограмів його м’язів. Коли в Оленівці в 140 метрах від нього росіяни підірвали барак з його побратимами.

Жодних думок про повернення з полону, важку реабілітацію та адаптацію – коли не міг заснути, не міг сфокусуватись, щоб дочитати до кінця бодай одну книгу, коли надлишок інформації та сповіщення на телефоні викликали злість та роздратування.

Світло і спокій, які огорнули Богдана, перенесли його в інший стан, який важко описати чіткими словами. Але обійти мовчанням причини цього стану також не можна.

Прийом псилоцибіну та психоактивної сполуки МДМА був не просто "психоделічним тріпом" для Богдана. Це робилося для того, щоб допомогти з психологічною реабілітацією після полону та пережитого за попередні 10 років і, особливо, з моменту повномасштабного вторгнення.

Про терапевтичну ефективність психоделіків зараз говорять не тільки у світі, а й в Україні. Для тисяч військових та цивільних, які страждають на ПТСР, психоделічно асистована терапія (або ПАТ) може стати панацеєю, особливо в умовах, коли через війну кількість людей, яким потрібна психологічна допомога, збільшилась в рази.

Зовсім нещодавно Міністерство охорони здоров’я винесло на громадське обговорення проєкт постанови, яка дозволяє наукові дослідження псилоцибіну, псилоцину, психоактивних сполук МДМА, ЛСД, ДМТ та ібогаїну для того, щоб використовувати їх в терапії.

"Українська правда" розповідає про розквіт, занепад та ренесанс досліджень психоделіків, про українських ентузіастів, які долучились до психоделічного руху, щоб впровадити в Україні прогресивні методики, про те, як працює психоделічно асистована терапія і чому вона так потрібна військовим та їхнім сім’ям.

Розділ другий, в якому психоделіки змінили світ, але потрапили під заборону

Завдяки впливу попкультури, усе, що відомо на широкий загал про психоделіки, зводиться до Америки 60-х та культури гіпі. Але, як завжди, все набагато складніше.

ЛСД та, меншою мірою, псилоцибін стали речовинами, за допомогою яких хотіли вплинути на мислення людей, змінити та розширити свідомість, відкрити нові горизонти буття.

Одні, як Аль Хаббард – колишній бутлегер і торговець зброєю, шпигун та винахідник на прізвисько "Капітан Тріп" – були прихильниками елітарного підходу та намагалися здійснити революцію згори, проводячи психоделічні сеанси для інтелектуальної еліти того часу – письменників, художників, музикантів, акторів, комп'ютерних інженерів та навіть політиків.

Десь у тіні ЦРУ проводило власні засекречені дослідження психоделіків під кодовою назвою «МК–Ультра», щоб з’ясувати, як краще розглядати ЛСД: як потенційну сироватку правди, засіб контролю свідомості чи хімічну зброю.

Результатами цих досліджень стало те, що з ЛСД познайомився майбутній письменник Кен Кізі, який за допомогою психоделіків почав робити революцію знизу. Він та його коммуна "Веселі бешкетники" їздили по США на фургоні кислотних кольорів і давали змогу пройти так званий "Кислотний тест" тисячам молодих людей.

Кен Кізі Фото Getty Images

Але для науки куди важливіше те, що в цей час робили десятки вчених та дослідників, яким на початку не було жодного діла до цього контркультурного шуму під спів Джима Моррісона та Джона Леннона.

Як пише Майкл Поллан, автор великої книжки-дослідження психоделіків, протягом більшої частини 1950-х і початку 1960-х років багато хто в психіатричному середовищі вважав ЛСД і псилоцибін чудодійними препаратами.

Починаючи приблизно з 1950 року, невдовзі після того, як ЛСД став доступним для дослідників, ця сполука була відома як психотоміметик, тобто наркотик для розуму, який імітував психози. В той час лікарі думали, що препарат може допомогти їм краще розуміти стан пацієнтів, хворих на шизофренію.

На зміну психотоміметичній парадигмі прийшли психолітична, а згодом і психоделічна.

Термін "психолітик", введений англійським психіатром Рональдом Сендісоном, означає "розслаблення розуму", що, як здавалося, і робили ЛСД і псилоцибін – принаймні, в низьких дозах.

"Терапевти, які застосовували ЛСД у дозах до 25 мікрограмів, повідомляли, що захист его їхніх пацієнтів розслаблявся, що дозволяло їм піднімати і обговорювати складні або пригнічені теми з відносною легкістю", – писав Поллан.

"Психоделічна" терапія, яку почали практикувати з середини 1950-х років, зазвичай передбачала один сеанс з високою дозою, переважно ЛСД. Сеанс проходив у комфортній обстановці, коли пацієнт розкинувся на кушетці, а терапевт був присутній і говорив дуже мало, дозволяючи подорожі розгортатися згідно з власною логікою.

Починаючи з 1950-х і до початку 1970-х років, психоделічні сполуки використовували для лікування різних станів, включаючи алкоголізм, депресію, обсесивно-компульсивний розлад і тривогу наприкінці життя – часто з вражаючими результатами.

Загалом, за словами Поллана, станом на 1965 рік існувала понад тисяча наукових робіт, присвячених терапії психоделічними препаратами, в яких брали участь понад 40 тисяч досліджуваних.

Проблеми почались, коли ЛСД опинився за межами лабораторій. На початку 60-х на вулицях США з’явилась велика кількість ЛСД незрозумілого походження; через "бед-тріпи" все більше молоді потрапляло у відділення швидкої допомоги та психіатричні лікарні; міські легенди про ЛСД поширювались швидше ніж факти; автори сумнівних досліджень розповідали, що ЛСД пошкоджує хромосоми; в американських медіа, які ще 10 років тому нахвалювали психоделіки, почали писати про те, що "наркотик, що викривляє свідомість, вбиває".

Остаточно скомпрометував психоделіки гарвардський дослідник та психолог Тімоті Лірі – культовий для контркультури, але не для наукового середовища.

Лірі, якого Річард Ніксон назвав "найнебезпечнішою людиною в Америці", вигукував зі сцени Вудстоку своє легендарне "turn on, tune in, drop out", призиваючи закинутись, та лякав американських політиків розповідями про те, що "ЛСД страшніший за бомбу" і що "діти, які приймають ЛСД, не будуть воювати" у їхніх війнах та приєднуватися до їхніх корпорацій.

Тімоті Лірі Фото Getty Images

Коли в XVI столітті Іспанія колонізовувала Америку, перші переселенці зі старого світу дізнались про гриб "теонанакатль" або "плоть богів", який корінні народи використовували у ритуалах. Після іспанського завоювання Римо-католицька церква жорстоко переслідувала тих, хто вживав цей гриб, змусивши їх піти у підпілля.

Кілька століть по тому, у 1968 році, дослідження психоделіків заборонили в США, а пізніше психоделіки потрапили під міжнародну заборону в рамках Конвенції ООН про психотропні речовини 1971 року. Ніксон оголосив "Війну з наркотиками", яку Америка програла, що особливо помітно на фоні фентанілової епідемії нинішніх років.

Сумна доля спіткала і іншу важливу сполуку другої половини ХХ століття – МДМА. Речовину винайшли ще в 1911 році, але справжню роль осягнули тільки 1976 році, коли її наново синтезував американський хімік Александр Шульгін.

Цей ейфоретик вивільняв велику кількість серотоніну та ендорфіну, через що людина, яка вжила його, відчувала великий рівень емпатії та любові. Як і психоделіки до цього, МДМА почали досліджувати з метою застосування у терапії, де він показував чудові результати. Але через те, що він швидко вийшов з лабораторій на вулицю і став масовим клубним наркотиком під назвою Екстазі, МДМА також заборонили і дослідження припинили.