Маєте нерегулярний сон? Вчені попереджають про ризик хронічної хвороби

Науковці припускають, що нерегулярний сон може бути повʼязаний з ризиками виникнення цукрового діабету ІІ типу.

Дослідники з Бостона та Манчестера виявили, що люди з найменш регулярним сном мали на 59% більше шансів захворіти на діабет протягом 7,5 років спостереження, ніж ті, у кого був стабільний режим сну.

Результати дослідження опублікували у журналі Diabetes Care, повідомляє Medical News Today.

Щоб дослідити зв'язок між нерегулярним сном і ризиком діабету, дослідники використовували дані британського Біобанку, проаналізувавши дані понад 84 тисяч учасників із середнім віком 62 роки.

Учасникам запропонували протягом 7 днів вимірювати тривалість сну за допомогою спеціального акселерометра у 2013-2015 роках. Вчені також використовували дані з Біобанку, щоб розрахувати генетичні ймовірності ризику діабету (бал полігенного ризику).

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Виявилося, що учасники, які у різні ночі мали різницю у тривалості сну 31-45 хвилин від середнього показника, мали на 15% підвищений ризик розвитку діабету порівняно з тими, чия тривалість сну різнилася на 30 хвилин або менше.

У людей, які мали різницю в тривалості сну понад 60 хвилин, спочатку виявили на 34% вищий ризик розвитку діабету. Але цей показник знизився до 11%, коли вчені врахували спосіб життя учасників, супутні захворювання та ожиріння.

У людей з відхиленням тривалості сну на 91+ хвилину ризик підвищувався на 59% (після поправки на вік, стать і расу). Причому нерегулярний сон найбільше впливав на ризики людей, які мають невелику генетичну імовірність захворіти на діабет, і на тих, хто спав довше.

"Нерегулярна тривалість сну асоціюється з вищим ризиком розвитку діабету, особливо в осіб з нижчим показником полігенного ризику та більшою тривалістю сну", – йдеться у дослідженні.

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На думку вчених, підвищений ризик діабету може бути пов'язаний з тим, що нерегулярний режим сну порушує циркадні ритми, внаслідок чого може порушуватися метаболізм глюкози і знижуватися чутливість до інсуліну.

А інсулінорезистентність (зниження чутливості тканин до інсуліну) прямо повʼязана з вищим ризиком діабету ІІ типу і може перерости у цю хворобу, якщо вчасно не отримати лікування і не змінити спосіб життя.

Водночас у цьому дослідженні вчені не аналізували причини можливого взаємозв'язку між регулярністю сну та цукровим діабетом, тому це лише їхнє припущення.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що чоловіки більш схильні до серйозних ускладнень від діабету, ніж жінки, а також у молоді ці наслідки розвиваються швидше, ніж у дорослих.

Раніше ми пояснювали, як розпізнати предіабетичний стан, яке харчування може запобігти цукровому діабету ІІ типу та чому потрібно займатися швидкою ходьбою для профілактики.