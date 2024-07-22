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Маєте нерегулярний сон? Вчені попереджають про ризик хронічної хвороби

Олена Барсукова — 22 липня, 19:30
Маєте нерегулярний сон? Вчені попереджають про ризик хронічної хвороби
Фото: Filmstax/GettyImages

Науковці припускають, що нерегулярний сон може бути повʼязаний з ризиками виникнення цукрового діабету ІІ типу.

Дослідники з Бостона та Манчестера виявили, що люди з найменш регулярним сном мали на 59% більше шансів захворіти на діабет протягом 7,5 років спостереження, ніж ті, у кого був стабільний режим сну.

Результати дослідження опублікували у журналі Diabetes Care, повідомляє Medical News Today.

Щоб дослідити зв'язок між нерегулярним сном і ризиком діабету, дослідники використовували дані британського Біобанку, проаналізувавши дані понад 84 тисяч учасників із середнім віком 62 роки.

Учасникам запропонували протягом 7 днів вимірювати тривалість сну за допомогою спеціального акселерометра у 2013-2015 роках. Вчені також використовували дані з Біобанку, щоб розрахувати генетичні ймовірності ризику діабету (бал полігенного ризику).

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Виявилося, що учасники, які у різні ночі мали різницю у тривалості сну 31-45 хвилин від середнього показника, мали на 15% підвищений ризик розвитку діабету порівняно з тими, чия тривалість сну різнилася на 30 хвилин або менше.

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У людей, які мали різницю в тривалості сну понад 60 хвилин, спочатку виявили на 34% вищий ризик розвитку діабету. Але цей показник знизився до 11%, коли вчені врахували спосіб життя учасників, супутні захворювання та ожиріння.

У людей з відхиленням тривалості сну на 91+ хвилину ризик підвищувався на 59% (після поправки на вік, стать і расу). Причому нерегулярний сон найбільше впливав на ризики людей, які мають невелику генетичну імовірність захворіти на діабет, і на тих, хто спав довше.

"Нерегулярна тривалість сну асоціюється з вищим ризиком розвитку діабету, особливо в осіб з нижчим показником полігенного ризику та більшою тривалістю сну", – йдеться у дослідженні.

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На думку вчених, підвищений ризик діабету може бути пов'язаний з тим, що нерегулярний режим сну порушує циркадні ритми, внаслідок чого може порушуватися метаболізм глюкози і знижуватися чутливість до інсуліну.

А інсулінорезистентність (зниження чутливості тканин до інсуліну) прямо повʼязана з вищим ризиком діабету ІІ типу і може перерости у цю хворобу, якщо вчасно не отримати лікування і не змінити спосіб життя.

Водночас у цьому дослідженні вчені не аналізували причини можливого взаємозв'язку між регулярністю сну та цукровим діабетом, тому це лише їхнє припущення.

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Нагадаємо, вчені з'ясували, що чоловіки більш схильні до серйозних ускладнень від діабету, ніж жінки, а також у молоді ці наслідки розвиваються швидше, ніж у дорослих.

Раніше ми пояснювали, як розпізнати предіабетичний стан, яке харчування може запобігти цукровому діабету ІІ типу та чому потрібно займатися швидкою ходьбою для профілактики.

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