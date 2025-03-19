МОЗ змінює правила використання наркотичних речовин у науці: стартує громадське обговорення

Доповнено о 17:12

Міністерство охорони здоров’я України представило для громадського обговорення проєкту постанови щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

"Постанова дозволить науковцям досліджувати коноплі, їх вплив на організм людини. Але більшою мірою постанова спрямована на забезпечення внутрішнього контролю (обліку), щоб не допустити незаконний витік коноплі", – пояснили в МОЗ.

У відомстві додали, що очікують на коментарі під час громадського обговорення, щоб створити фінальну версію документа. Це потрібно для виконання нового закону про медичний канабіс, ухвалений в грудні 2023 року.

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Згідно з постановою, вченим також дозволять офіційно досліджувати ЛСД, МДМА, псилоцибін, псилоцин, ДМТ, 5-MeO-DMT, ібогаїн та інші психоактивні речовини. Для того речовини виключать зі списку повної заборони та переведуть в контрольований обіг для науки.

Таким чином науковці зможуть офіційно ввозити психоактивні речовини для досліджень, пройшовши процедуру документального контролю у Держлікслужбі.

Наукові заклади, які отримають дозвіл на роботу з психоделіками, будуть зобов’язані вести суворий облік кожної одиниці речовини.

"Суб’єкти господарювання, які провадять діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та прекурсорів зобов’язані подавати Держлікслужбі у паперовій або електронній формі звітність про обіг таких речовин", – йдеться у пояснювальній записці до постанови.





Нагадаємо, влітку 2023 року нардепи внесли 800 поправок до законопроєкту про медичний канабіс перш ніж ухвалити його в першому читанні.

Законопроєкт закликали ухвалити Рада національної безпеки і оборони, Міністерство у справах ветеранів та понад 40 лікарів-онкологів України. Адже ліки на основі канабісу застосовують, зокрема, для лікування онкохворих, людей з ПТСР, епілепсією тощо.

Нагадаємо, у травні 2024 року Кабмін дозволив використання канабісу в наукових та медичних цілях. Прийнятою тоді постановою внесли зміни до переліку особливо небезпечних речовин – з нього прибрали канабіс, його смолу, екстракти та настоянки з нього.