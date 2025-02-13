Карантин і дистанційне навчання: як у регіонах реагують на збільшення захворюваності на ГРВІ

Як у регіонах реагують на збільшення захворюваності на ГРВІ

Через зростання рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) у деяких регіонах навчальні заклади переходять на дистанційне навчання.

Обмеження вже торкнулися учнів та дошкільнят Київщини, Рівненщини, Буковини, Волині, Хмельниччини та Закарпаття.

Про можливість запровадження локальних карантинів через перевищення епідпорогу днями повідомляли в Міністерстві охорони здоров’я.

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Київщина

У Київській області через збільшення кількості хворих на ГРВІ та грип учнів на дистанційну форму навчання перейшли 45 шкіл. Про це інформують в обласній державній адміністрації.

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"Станом на 13 лютого в дитячих садках хворіють 7 589 вихованців, у школах – 33 836 учнів. Найбільше випадків зафіксовано у Ставищенській, Дмитрівській, Калинівській (Фастівський район), Томашівській, Гребінківській та Сквирській громадах.

На дистанційну форму навчання переведено 45 шкіл, 383 окремих класи, 4 дитячі садки, 4 окремі групи", – йдеться у повідомленні.

Рівненщина

У Рівненській області перевищення епідеміологічного порогу фіксують уже впродовж 2 тижнів – наразі воно становить 50%. Загальна кількість хворих становить близько 11 тисяч осіб, з них 70% – діти.

Про це повідомила під час брифінгу завідувачка відділу епіднагляду профілактики інфекційних хвороб ДУ "Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Юлія Терентьєва.

Через зростання захворюваності в дистанційному форматі навчаються учні 66 шкіл області, а ще в 24 школах діє змішана форма навчання (коли на карантині перебувають лише ті класи, в яких є багато недужих).

У Рівному через стрімке зростання кількості хворих на дистанційне навчання перевели понад 3 тисячі школярів.

Як повідомив в.о. міського голови Рівного Віктор Шакирзян, станом на 13 лютого 2025 року у 18 школах міської громади освітній процес для 122 класів організували з використанням дистанційних технологій. Загалом це стосується 3319 учнів.

Очільник обласної адміністрації доручив Департаменту охорони здоров’я моніторити ситуацію та вживати необхідних заходів для стримування поширення інфекції.

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Буковина

У Чернівецькій області через зростання рівня захворюваності на карантин закрили 28 освітніх закладів, повідомила обласна військова адміністрація.

"Зачинені на карантин 28 закладів: 12 шкіл Герцаївської громади, 16 закладів дошкільної освіти в Мамалигівській, Клішковецькій, Камʼянській, Герцаївській, Сучевенській громадах", – йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 13 лютого у Чернівецькій області на дистанційному навчанні перебувають 43 школи, з них 7 – у Чернівцях. У 8 школах через перевищення епідемічного порогу окремі класи навчаються дистанційно.

Також 15 дитсадків в області перейшли на дистанційний формат роботи через високий рівень захворюваності.

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Волинь

На Волині карантинні заходи наразі торкнулися лише Луцької міської територіальної громади. Там через зростання кількості недужих на карантин відправили 30 класів.

"Станом на 11.02 2025 року через захворюваність на грип, ГРВІ та супутні хвороби в Луцькій міській територіальній громаді кількість відсутніх здобувачів у закладах загальної середньої освіти становить 10%, а у закладах дошкільної освіти – 8%. Загалом на карантині перебуває 30 класів із понад 1100", – повідомив очільник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

Закарпаття

У цьому регіоні карантин запровадили у всіх закладах освіти Виноградівської міської територіальної громади. Попередньо він триватиме з 14 до 23 лютого, інформують у міській раді.

"За період з 6 до 12 лютого у Виноградівській громаді зареєстрували 628 випадків захворювань на ГРВІ. З них 462 випадки виявили серед дітей, що складає 73,6% від загальної кількості хворих", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці показники вказують на середній рівень інтенсивності епідемічного процесу захворювань ГРВІ на території громади. Відсоток недужих дітей шкільного віку складає 45%. Також у громаді виявили два випадки захворювання грипом "А".

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Хмельниччина

Через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ у Хмельницькій громаді на дистанційну форму навчання перейшли три навчальні заклади.

"Педагогічна рада трьох закладів загальної середньої освіти прийняла рішення на два навчальних дні змінити формат навчання. Дітей перевели з очної на дистанційну форму навчання для того, щоб розірвати ланцюг інфікування", – повідомила "Суспільному. Хмельницький" виконувачка обов’язків директора Департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська.