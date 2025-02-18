Усі освітні заклади Івано-Франківщини переходять на дистанційне навчання через ріст захворюваності на грип
На Івано-Франківщині всі заклади освіти з 19 лютого по 4 березня перейдуть на дистанційну форму навчання через різке зростання захворюваності на грип і ГРВІ.
Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Упродовж минулого тижня в області зафіксували понад 15 тисяч нових випадків захворюваності, що на 22% більше у порівнянні з попереднім тижнем.
"Загалом від початку року на грип та ГРВІ на Прикарпатті захворіли понад 118 тисяч людей, зокрема понад 74 тисячі дітей до 17 років. На COVID-19 захворіли 874 особи, серед них 101 дитина.
Госпіталізовано 1845 осіб, з них 1052 дітей до 17 років, що становить 57,02% від загальної кількості. З COVID-19 госпіталізовували майже 500 осіб, серед них – 58 дітей", – розповіла Світлана Онищук.
Станом на 18 лютого 169 закладів загальної середньої освіти і їхніх філій в Івано-Франківській області перейшли на дистанційне навчання, 9 з них – на карантині. Водночас з 388 закладів дошкільної освіти 59 зачинені.
За даними Центру громадського здоров'я, в 7 областях зафіксовано перевищення епідемічного порога низького рівня:
- Вінницькій,
- Київській,
- Львівській,
- Кіровоградській,
- Одеській,
- Полтавській,
- Сумській.
Перевищення епідемічного порога середнього рівня виявили у:
- Волинській,
- Житомирській,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Рівненській,
- Тернопільській,
- Черкаській,
- Чернівецькій.
Високий рівень перевищення епідемічного порога наразі спостерігається лише на Хмельниччині.
"В освітніх закладах регіонів із підвищеною захворюваністю можуть запроваджувати локальні карантинні заходи. Рішення про це ухвалює місцева влада з огляду на ситуацію в кожному окремому регіоні", – зауважив заступник генерального директора ЦГЗ Олексій Даниленко.
Нагадаємо, на дистанційне навчання також перейшли освітні заклади на Київщині, Рівненщині, Хмельниччині, а також на Волині, Буковині та у Виноградівській територіальній громаді Закарпатської області.
Рішення про запровадження карантинних заходів ухвалили також на Львівщині. Школярі регіону навчатимуться у дистанційному форматі до 28 лютого.