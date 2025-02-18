Усі освітні заклади Івано-Франківщини переходять на дистанційне навчання через ріст захворюваності на грип

На Івано-Франківщині всі заклади освіти з 19 лютого по 4 березня перейдуть на дистанційну форму навчання через різке зростання захворюваності на грип і ГРВІ.

Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Упродовж минулого тижня в області зафіксували понад 15 тисяч нових випадків захворюваності, що на 22% більше у порівнянні з попереднім тижнем.

"Загалом від початку року на грип та ГРВІ на Прикарпатті захворіли понад 118 тисяч людей, зокрема понад 74 тисячі дітей до 17 років. На COVID-19 захворіли 874 особи, серед них 101 дитина.

Госпіталізовано 1845 осіб, з них 1052 дітей до 17 років, що становить 57,02% від загальної кількості. З COVID-19 госпіталізовували майже 500 осіб, серед них – 58 дітей", – розповіла Світлана Онищук.

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Станом на 18 лютого 169 закладів загальної середньої освіти і їхніх філій в Івано-Франківській області перейшли на дистанційне навчання, 9 з них – на карантині. Водночас з 388 закладів дошкільної освіти 59 зачинені.

За даними Центру громадського здоров'я, в 7 областях зафіксовано перевищення епідемічного порога низького рівня:

Вінницькій,

Київській,

Львівській,

Кіровоградській,

Одеській,

Полтавській,

Сумській.

Перевищення епідемічного порога середнього рівня виявили у:

Волинській,

Житомирській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Рівненській,

Тернопільській,

Черкаській,

Чернівецькій.

Високий рівень перевищення епідемічного порога наразі спостерігається лише на Хмельниччині.

"В освітніх закладах регіонів із підвищеною захворюваністю можуть запроваджувати локальні карантинні заходи. Рішення про це ухвалює місцева влада з огляду на ситуацію в кожному окремому регіоні", – зауважив заступник генерального директора ЦГЗ Олексій Даниленко.

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Нагадаємо, на дистанційне навчання також перейшли освітні заклади на Київщині, Рівненщині, Хмельниччині, а також на Волині, Буковині та у Виноградівській територіальній громаді Закарпатської області.

Рішення про запровадження карантинних заходів ухвалили також на Львівщині. Школярі регіону навчатимуться у дистанційному форматі до 28 лютого.