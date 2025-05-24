Як лікувати бойові черепно-мозкові травми? Україні затвердили ще 4 протоколи меддопомоги

Стандарти допомоги впроваджують на госпітальному та подекуди госпітальному рівнях

Міністерство охорони здоров’я затвердило ще чотири нові клінічні протоколи напряму "бойова травма", за якими мають надавати допомогу на госпітальному та догоспітальному етапах.

У МОЗ розповіли, що чергова група протоколів стосується лікування легкої черепно-мозкової травми, зокрема струсу головного мозку, а також станів, які її супроводжують:

головного болю;

порушень сну;

запаморочень і розладів зору.

Нагадаємо, клінічні протоколи впроваджують, аби створити системний підхід до надання медичної допомоги. Як пояснював перший заступник міністра Сергій Дубров, документи є перекладом настанов Joint Trauma System, які використовують в країнах-членах НАТО.

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За його словами, цей порядок надання допомоги спрямований на зниження смертності та підвищення виживання пацієнтів, які зазнали травм.

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Медики мають слідувати цим стандартам при лікуванні поранених на госпітальному та часом догоспітальному рівнях. Водночас у роботі лікарі можуть послуговуватися й іншими міжнародними правилами, які дозволені наказом МОЗ №751.

Якщо пацієнти скаржитимуться на роботу лікаря, то при їхньому розгляду клініко-експертні комісії будуть з’ясовувати, чи дотримувався фахівець протоколів.

"Звісно МОЗ не може позбавити диплома або притягнути до відповідальності, але ці висновки можуть бути підставою для ухвалення рішення слідчим органом чи судом", – додав перший заступник міністра.

Раніше відомство затвердило 23 нові клінічні протоколи медичної допомоги з лікування бойових травм, зокрема щодо первинної допомоги при травмі ока, пошкодження судин, переломах та ампутації кінцівок.