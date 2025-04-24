Деякі хвороби "відроджуються": у ВООЗ заявили про нові спалахи недуг, проти яких вже існують вакцини

По всьому світу зростає кількість спалахів хвороб, що піддаються профілактиці за допомогою вакцинації. Деякі з цих захворювань, які майже зникли у багатьох країнах, знову повертаються "в особливо небезпечний стан".

Причиною такої тенденції вважають дезінформацію, зростання населення, гуманітарні кризи та скорочення міжнародного фінансування для боротьби з хворобами.

Про це йдеться у спільній заяві дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та міжнародного альянсу вакцинації Gavi.

Стурбованість викликають такі хвороби, як-от кір, менінгіт, жовта лихоманка та дифтерія, остання з яких у попередні роки майже зникла в багатьох країнах.

За даними організацій, за останні 12 місяців 138 країни світу повідомили про випадки кору, а в 61 з них зафіксували великі чи руйнівні спалахи. Ці показники стали найвищими за будь-який річний період з 2019 року і загрожують поверненню хвороби "в особливо небезпечний стан".

РЕКЛАМА:

Читайте також : 9 питань про вакцинацію до лікарів різних спеціальностей

Також у 2024 році в Африці значно збільшилася чисельність інфікування менінгітом та жовтою лихоманкою.

Зростання кількості спалахів ставить під загрозу значний прогрес у зниженні дитячої смертності за останні 50 років, вважають у ВООЗ.

На тлі спалахів хвороб в останні роки зростає кількість дітей, яким не проводять планових щеплень. У ВООЗ підрахували, що у 2023 році вони не отримали 14,5 мільйонів доз вакцин, що на 600 тисяч більше, ніж за рік до того.

Читайте також : В ЮНІСЕФ нагадали про важливість щеплень для дітей під час війни

"Вакцини врятували понад 150 мільйонів життів за останні п'ять десятиліть. Зменшення фінансування глобальної охорони поставило під загрозу ці здобуті великими зусиллями досягнення", – заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, збільшення спалахів хвороб по всьому світі також може наражати країни на збільшення витрат у сфері охорони здоров'я.

Раніше ми розповідали, які щеплення рекомендують мати дорослим.



