Безоплатні ліки для ветеранів: як отримати та що робити у разі відмови

Ветерани та ветеранки війни мають право отримати ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Йдеться про препарати для лікування хронічних хвороб, раку, розладів психіки, серцево-судинних, судинно-мозкових та інших захворювань.

Як отримати медикаменти та що робити, якщо у вас вимагають гроші за ліки, які вже закупила держава – розповіли у Міністерстві у справах ветеранів.

Що гарантує держава?

Для профілактики та лікування хронічних захворювань ветерани та ветеранки можуть отримати медикаменти через державну програму "Доступні ліки", якою керує Національна служба здоровʼя (НСЗУ). Їх можна отримати за електронним рецептом.

Під час перебування в лікарні або лікування в амбулаторних умовах пацієнти мають право отримати препарати з Національного переліку основних лікарських засобів. До нього входять ефективні ліки, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоровʼя.

"Медичні заклади закуповують медикаменти самостійно коштом державного або місцевих бюджетів. Національний перелік основних лікарських засобів – це гарантія безоплатного базового лікування", – зазначили у Мінветеранів.

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Окрім того, лікарні забезпечують ліками та медичними виробами через централізовані державні закупівлі. Цим займається Міністерство охорони здоров'я через державне підприємство "Медичні закупівлі України". Для пацієнтів ці ліки також є безоплатними. Це препарати для лікування раку, серцево-судинних захворювань, дитячого церебрального паралічу (ДЦП), розсіяного склерозу та інших хвороб. Їхній перелік можна знайти за посиланням.

"Зазначимо, що у різних містах та областях діють місцеві соціальні програми із забезпечення мешканців безоплатними ліками. Найчастіше це препарати для важкохворих пацієнтів, а також тих, хто має рідкісні захворювання. Щоб дізнатись, які медикаменти можна отримати за цими програмами, варто звернутися до органів місцевого самоврядування", – зауважили у відомстві.

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Як отримати ліки?

Для того, щоб отримати препарати за програмою "Доступні ліки", потрібно мати електронний рецепт. Його можна взяти на прийомі у сімейного лікаря, тож укладення декларації є обов’язковим.

"Під час прийому медичний працівник проінформує вас щодо можливості отримати ті чи інші ліки за програмою. Після цього сімейний лікар сформує електронний рецепт і на ваш мобільний телефон надійде SMS з номером та унікальним кодом погашення.

В аптеці необхідно надати ці реквізити і фармацевт запропонує наявні лікарські засоби. Скористатись електронним рецептом можна впродовж 30 днів (на наркотичні засоби – протягом 10-ти)", – розповіли у Мінветеранів.

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У разі госпіталізації лікар складатиме призначення, проте варто уточнити, чи включені до нього препарати з Національного переліку основних лікарських засобів. Цими медпрепаратами пацієнтів мають забезпечувати впродовж усього лікування. Якщо той чи інший лікарський засіб не входить до Нацпереліку, то поцікавтесь його аналогом, який можуть надати за рахунок держави.

Також лікар повинен повідомити про місцеві програми забезпечення пацієнтів ліками. Практично кожне місто має відповідну цільову програму. Цю інформацію можна знайти й у Департаментах охорони здоровʼя місцевих органів влади.

Перевірити наявність препаратів у лікарні можна на інформаційних дошках закладу, на офіційному сайті лікарні, а також на сайті "Є ліки".

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Що робити, якщо у вас вимагають гроші за ліки, які можна отримати безоплатно?

У Міністерстві у справах ветеранів радять наполягати на своєму праві отримати ліки безоплатно. Якщо у вас вимагають гроші за медпрепарати або медвироби, які держава вже купила, то варто:

звернутися до головного лікаря або керівника лікарні для отримання пояснень;

зареєструвати скаргу у канцелярії медзакладу (не забудьте записати вхідний номер документа);

залишити скаргу у міському або обласному департаменті охорони здоровʼя.

З питаннями та скаргами щодо неналежного надання медичних послуг можна звертатися до Національної служби здоров’я України за телефоном 16-77 або заповнити онлайн-форму за посиланням.