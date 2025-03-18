На Львівщині зафіксували спалах африканської чуми свиней: що відомо про вірус і як уберегтися

На Львівщині зафіксували новий спалах африканської чуми свиней (АЧС) – вірусної інфекції, що швидко поширюється, не має ефективних методів лікування та веде до масової загибелі тварин.

У лісах поблизу села Сухоріччя у Підберізцівській громаді знайшли трупи шести диких кабанів, які загинули від цього небезпечного вірусу, повідомляє Львівська обласна держадміністрація.

Протиепізоотична комісія при Львівській РДА вирішила ввести карантинні обмеження в 3 та 10-кілометрових зонах навколо місця виявлення інфекції.

"У цих зонах будуть проводитись регулярні перевірки свійських тварин, щоб своєчасно виявити можливі випадки захворювання. У разі виявлення симптомів хвороби у домашніх свиней, будуть вжиті додаткові заходи реагування", – кажуть в адміністрації.

18 березня трупів диких свиней утилізують, що дозволить значно знизити ризик подальшого поширення вірусу.

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Чи загрожує людям африканська чума свиней

Ні, африканська чума свиней не є загрозливою для людини. Вірус не передається людині навіть через контакт із хворими тваринами або споживання свинини, кажуть у Держпродспоживслужбі.

АЧС – це вірусне захворювання, що вражає свиней усіх видів, від домашніх до диких. Він передається через прямий контакт з інфікованими тваринами або їхніми виділеннями, а також через забруднені корми, воду, транспортні засоби, одяг або інструменти.

Вірус може залишатися активним в трупах тварин, кормах і навіть на предметах, які контактували з інфікованими свинями. Захворювання призводить до швидкої загибелі свиней протягом декількох днів після зараження.

Як вберегти свійських тварин від вірусу

✅ Обмежити контакт свійських свиней з дикими

Якщо ви помітили дикого кабана поруч із господарством, негайно повідомте відповідні служби.

✅ Вести суворий контроль за доступом до господарств

Перевіряйте, чи немає на вашій території сторонніх осіб, які могли б принести вірус.

✅ Забезпечити дезінфекцію

Регулярно обробляйте території, транспорт та інвентар, що використовуються для догляду за свиньми.

✅ Не купувати підозрілі корми

Використовуйте лише сертифіковані та перевірені корми для своїх тварин.

✅ Спостерігати за станом здоров’я свиней

Перші ознаки АЧС – висока температура у тварини, втрата апетиту, набряки. При виявленні цих симптомів негайно звертайтесь до ветеринарів.

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Нагадаємо, перший спалах АЧС у Львівській області зафіксували у вересні 2017 року на господарстві у селі Грозьово Старосамбірського району.

У серпні 2019 року стався спалах АЧС у селі Кавське Стрийського району. Тоді від цієї хвороби загинуло 320 тварин.