Чергове досягнення біоінженерії: дослідники виростили в пащах свиней зуби, подібні до людських

Дослідникам вдалося виростити зуби людського типу в пащах карликових свиней. Вчені вважають, що це досягнення допоможе в розробці біологічних замінників зубів, які можна буде використовувати замість недосконалих синтетичних імплантів.

Про це йдеться в дослідження, опублікованому в Stem Cells Translational Medicine, пише Popular Science.

У ході роботи вчені з Університету Тафтса (США) взяли клітини з м'якої частини тканини зуба людини під емаллю – пульпи. Вони змішали їх із клітинами емалі зуба свині й висадили на "каркас".

Фото: Вейбо Шанг та інші

Згодом протягом тижня ця конструкція перебувала в біореакторі, де умови сприяли розмноженню клітин. Цей людський і свинячий зубний зачаток пізніше імплантували в нижню щелепу кількох піддослідних карликових свиней.

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Через якийсь час у тварин виявили "утворення зубоподібної тканини". У пащі свиней поруч зі звичайними гострими іклами були трохи менші зуби, схожі на людські.

Через два та чотири місяці дослідники знову перевірити тварин і зафіксували докази успішного росту зубів у приблизно 50% піддослідних свиней.

Попри відносний успіх експериментального підходу, такі зубні конструкції, ймовірно, не зможуть використовувати люди. Зуби, які виросли у свиней, не досягли повного людського розміру, тому, мабуть, не витримали б регулярного використання.

Однак результати довели, що вирощування клітин зубів за допомогою біоінженерії можливе. Автори роботи вважають, що це може закласти основу для "потенційно значущої альтернативи" синтетичним імплантам.

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Раніше вчені висунули гіпотезу, що конструкцію зубів можна "сіяти" в тканину ясен людини, щоб виростити новий. Однак такий підхід ризикований, оскільки клітини, які продовжують рости нескінченно, можуть стати раковими.

Останнім часом людям із браком зубів встановлюють спеціальні імпланти з титану або титанового сплаву. Ці конструкції угвинчують у щелепну кістку.

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Однак цей спосіб має свої ризики. Наприклад, жування за допомогою неправильно встановлених синтетичних зубів може призвести до пошкодження щелепної кістки. Також бактерії на імпланті здатні провокувати потенційно небезпечні інфекції.

На противагу цьому, природні зуби не потрібно угвинчувати, адже вони приєднуються до щелепи завдяки зв'язкам. Теоретично цей метод зменшить ризики пошкодження щелепи.

Нагадаємо, американка Тована Луні встановила рекорд, проживши з трансплантованою свинячою ниркою вже більше двох місяців.