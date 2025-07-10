На Рівненщині з повіки жінки витягли гельмінта: в області це 4-й випадок за рік

На Рівненщині з повіки на правому оці 52-річної жінки лікарі-офтальмологи витягнули 11-сантиметрового гельмінта.

Такий випадок трапився не вперше, розповіли у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Наприкінці червня до лікарні звернулася мешканка Сарненського району, яка впродовж двох тижнів скаржилася на загальну слабкість, біль та набряки, які "мандрували" по правій щоці, чолу та під очним яблуком.

Після обстеження пацієнтку госпіталізували та прооперували. Виявилося, що причиною її нездужання був паразит – глист Dirofilaria repens, який "жив" під шкірою.

Наразі стан жінки задовільний. У зв’язку з виявленим випадком дирофіляріозу фахівці розпочали комплексне епідеміологічне та епізоотологічне розслідування.

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"З початку року це четвертий випадок захворювання у Рівненській області на підшкірний дирофіляріоз у людини та 54-й з часу першої його реєстрації у 2005 році", – наголосили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Як передається дирофіляріоз та як вберегтися від нього?

Джерелом інфекції є собаки, коти та дикі м’ясоїдні тварини, але паразит передається лише через переносників – кровосисних мошок, комарів, ґедзів та кліщів.

Щоб запобігти поширенню дирофіляріозу, тварин, зокрема домашніх улюбленців, потрібно регулярно обробляти від паразитів та гельмінтів.

Особливе занепокоєння викликають вуличні тварини, адже дегельмінтизацію їм проводять одноразово – при відловах для стерилізації, або ж не здійснюють зовсім.

"Саме тому надзвичайно важливим засобом профілактування підшкірного дирофіляріозу серед людей є захист від укусів кровосисних членистоногих, враховуючи те, що місцева передача цього захворювання на Рівненщині нами підтверджена.

Кожному слід обов’язково застосовувати репеленти для їхнього відлякування при перебуванні на природі, а також захищати свої оселі за допомогою протимоскітних сіток на вікнах і дверях. Не зайвим буде подбати про електрофумігатори, особливо у теплий період року", – радять фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Раніше ми пояснювали, чому з’являються глисти та які симптоми свідчать про їхню появу в організмі.