"Токсичні відносини" або чому з’являються глисти і які перші ознаки

Наявність глистів в організмі може протікати без симптомів або з незначним дискомфортом, а іноді – призвести до серйозних ускладнень, якщо їх не лікувати.

За даними ВООЗ, близько 24% населення світу заражені гельмінтами.

Ризик потраплянні глистів в організм підвищується через споживання недостатньо приготованого м’яса або риби, спільне користування особистими речами або плавання у забрудненій водоймі.

Наявність глистів в організмі може протікати без симптомів або з незначним дискомфортом, а іноді – призвести до серйозних ускладнень, якщо їх не лікувати.

Щоб дізнатися, які симптоми можуть свідчити про глистяну інвазію та у яких випадках це небезпечно – "УП. Життя" використала джерела Healthline, CDC, Всесвітню організацію охорони здоров'я та WebMD.

Які типи глистів можуть заражати людей?

Гельмінти, які найчастіше зустрічаються у людей, поділяються на плоских і круглих червів, залежно від їх будови.

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До найпоширеніших плоских червів відносяться:

ціп’яки;

сисуни (трематоди).

Серед круглих червів найчастіше зустрічаються:

гострики;

анкілостоми;

аскариди;

волосоголовці.

Залежно від типу паразита, гельмінти можуть передаватися різними шляхами. AndreyPopov/Depositphotos

Як можна заразитися глистами?

Залежно від типу паразита, гельмінти можуть передаватися різними шляхами.

Один зі способів – споживання недостатньо термічно обробленого м’яса зараженої тварини (корови, свині, риби).

Інші можливі шляхи зараження:

вживання забрудненої води;

вживання забрудненого ґрунту;

контакт із фекаліями, що містять паразитів;

антисанітарія;

недотримання гігієни.

Глисти також передаються через контакт з забрудненими поверхнями. Саме тому гострики частіше зустрічаються у дітей, які ще не дотримуються належної гігієни рук.

Люди похилого віку з ослабленим імунітетом також мають підвищений ризик зараження гельмінтами.

Інфекції найчастіше зустрічаються в тропічних та субтропічних регіонах. Їх жителі та туристи мають найбільший ризик через вживання води з джерел, забруднених паразитами, та низький рівень санітарії.

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Як дізнатися, чи є у вас глисти?

Глисти, які живуть у кишківнику, проходять через травну систему та виходять з калом.

Навіть якщо симптомів немає, можна виявити ознаки гельмінтів. Глисти у калі мають різний вигляд. Круглі черви виглядають як шматочки або великі живі глисти. Гострики можна спостерігати як тонкі білі нитки.

Лікар може направити вас на дослідження зразка калу, щоб підтвердити наявність глистів або їх яєць.

Побутує думка, що скрегіт зубами (бруксизм) в дитячому віці пов’язаний з наявністю глистів. Насправді – це міф.

Вчені дійшли висновку: хоча паразитарні захворювання є поширеною проблемою в дитячому віці, не існує прямого зв'язку між бруксизмом та наявністю глистів у дитини.

Діти, які скрегочуть зубами, як правило, роблять це у два пікові періоди – коли у них з'являються молочні зуби та тоді, коли прорізуються постійні зуби.

Навіть якщо симптомів немає, можна виявити ознаки гельмінтів. psphotography/Depositphotos

Які симптоми кишкових глистів?

Після зараження паразит потрапляє у кишківник, де розмножується і росте.

Зі збільшенням кількості та розмірів глистів з’являються симптоми.

До поширених симптомів наявності гельмінтів відносяться:

біль у животі;

діарея , нудота або блювання;

здуття;

втома ;

нез’ясована втрата ваги;

біль або чутливість у животі.

Можлива також поява діареї з кров’ю та слизом.

Глисти можуть викликати свербіж або висипання навколо прямої кишки або вульви.

Водночас деякі люди можуть роками мати глистів без симптомів.

Проте глисти підвищують ризик анемії, кишкової непрохідності та недоїдання.

Ці ускладнення частіше виникають у літніх людей і людей з ослабленим імунітетом (зокрема у ВІЛ-інфікованих).

Інфекції глистами також становлять підвищений ризик для вагітних.

Коли звертатися до лікаря?

Хоча більшість глистових інфекцій викликають легкі симптоми, важливо звернутися до лікаря при підозрі на зараження, щоб отримати своєчасне лікування ефективними препаратами.

Слід звернутися до лікаря, якщо у вас:

кров або гній у калі;

часте або постійне блювання;

підвищена температура ;

сильна втома та зневоднення ;

незрозуміла втрата ваги;

тривалі проноси або біль у животі понад 2 тижні;

червоний сверблячий висип на шкірі.

Деякі глисти, наприклад ціп’яки, можуть зникнути самі при дотриманні здорового способу життя. Але найчастіше потрібне лікування протипаразитарними препаратами.

Лікування залежить від типу глистів і симптомів, тому при підозрі на зараження гельмінтами обов’язково звертатися до лікаря.

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Як запобігти зараженню кишковими глистами?

Для профілактики регулярно мийте руки з милом перед їжею та після туалету.

Дотримуйтесь правил безпеки харчування:

уникайте сирої риби та м’яса;

ретельно готуйте м’ясо до температури не менше 62,8°C для цілих шматків і 71°C для фаршу;

мийте, очищуйте або готуйте сирі овочі та фрукти;

Якщо ви подорожуєте країнами з низьким рівнем санітарії, готуйте овочі та фрукти на кип’яченій або очищеній воді та уникайте контакту з ґрунтом, який може бути забруднений фекаліями.

Обов'язково дотримуйтеся правил особистої гігієни, особливо якщо у когось з членів родини виявили глистів.