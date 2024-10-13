Чому люди скрегочуть зубами та чи винні в цьому гельмінти?

Бруксизм – це несвідомий скрегіт зубами, який найчастіше трапляється під час сну внаслідок впливу стресу, певних захворювань, або навіть надмірного вживання алкоголю чи кофеїну.

Багато людей час від часу скрегочуть зубами, особливо під час сну чи стресових ситуацій. Таке явище має назву бруксизм.

Раніше скрегіт зубами в дитячому віці пов’язували з наявністю глистів. Чи справді бруксизм спричинений наявністю паразитарної інфекції – читайте в матеріалі.

"УП. Життя" використала джерела Cleveland Clinic, NHS та WebMD, щоб розповісти:

що таке бруксизм;

що ж спричиняє скрегіт зубами;

що робити, якщо дорослий чи дитина скрегоче зубами;

коли варто звернутися до лікаря при бруксизмі.

Що таке бруксизм?

Бруксизм – це несвідомий скрегіт зубами, який найчастіше трапляється під час сну внаслідок впливу стресу, певних захворювань, або навіть надмірного вживання алкоголю чи кофеїну.

Існує два типи бруксизму.

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Якщо людина скрегоче зубами протягом дня та не може цього контролювати – цей стан називається бруксизмом неспання, або денним бруксизмом.

Якщо ж скрегіт зубами виникає під час сну – це нічний бруксизм.

Іноді виділяють первинний та вторинний бруксизм.

Первинний бруксизм не пов'язаний з іншими захворюваннями.

Вторинний бруксизм пов'язаний з певними хворобами (наприклад, неврологічними) або є побічним ефектом деяких ліків.

Скрегіт зубами можуть супроводжувати такі симптоми:

головний або лицьовий біль, особливо вранці;

біль у вухах;

біль у м'язах щелепи;

шум (дзвін) у вухах;

біль під час їжі;

набряк в межах щелеп;

труднощі з відкриванням та закриванням рота.

Багато людей час від часу скрегочуть зубами, особливо під час сну чи стресових ситуацій. Таке явище має назву бруксизм. 9nong/Depositphotos

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Що спричиняє скрегіт зубами

Бруксизм може розвинутися у будь-якому віці, але найчастіше він зустрічається у дітей та підлітків.

Приблизно 15%-30% дітей скрегочуть зубами.

Побутує думка про те, що бруксизм в дитячому віці пов’язаний з наявністю певних паразитарних інфекцій, тобто гельмінтів (глистів). Насправді це міф.

Вчені провели дослідження та зробили такий висновок: хоча паразитарні захворювання є поширеною проблемою в дитячому віці, не існує прямого зв'язку між бруксизмом та наявністю глистів у дитини.

Діти, які скрегочуть зубами, як правило, роблять це у два пікові періоди – коли у них з'являються молочні зуби та тоді, коли прорізуються постійні зуби. Більшість дітей втрачають цю звичку після того, як зуби прорізуються повністю.

Якщо ж говорити про бруксизм у дорослих, його причинами можуть бути:

Діти, які скрегочуть зубами, як правило, роблять це у два пікові періоди – коли у них з'являються молочні зуби та тоді, коли прорізуються постійні зуби. NewAfrica/Depositphotos

Як зменшити скрегіт зубами

Якщо не лікувати бруксизм, він може призвести до порушень сну, пошкодження зубів або порушення роботи скронево-нижньощелепного суглоба.

Наводимо кілька порад, які можуть допомогти при скреготі зубами.

Що варто робити при бруксизмі?

знайдіть способи розслаблятися (наприклад, за допомогою дихальних вправ, прослуховування музики та регулярних фізичних навантажень);

спробуйте покращити свій сон (лягайте спати щовечора в один і той самий час, розслабляючись перед сном і переконуючись, що у вашій спальні темно та тихо);

за потреби приймайте знеболювальні, якщо у вас болить щелепа або виникає набряк;

прикладайте пакет з льодом, загорнутий у рушник, на 20-30 хвилин, щоб зменшити біль у щелепі та набряк;

регулярно відвідуйте стоматолога.

Що НЕ варто робити при бруксизмі?

не паліть;

не вживайте занадто багато алкоголю;

не вживайте наркотичні речовини;

не жуйте жувальні гумки та не їжте тверду їжу, якщо у вас болить зуб або щелепи.

Також можна спробувати виконати вправу, яка може допомогти зменшити скрегіт зубами та біль при його виникненні.

Щоб розслабити щелепи:

Зімкніть губи, але не дозволяйте верхнім і нижнім зубам торкатися одні одних.

Притисніть язик до піднебіння. Він не повинен торкатися зубів.

Затримайтеся в такому положенні.

Повторюйте цю вправу кілька разів на день.

Зверніться до стоматолога, якщо ви скрегочете зубами та маєте пошкоджені або чутливі зуби. AndrewLozovyi/Depositphotos

Коли варто звернутися до лікаря при бруксизмі

Проблемою скреготу зубами можуть займатися стоматологи та терапевти, залежно від причини бруксизму.

Зверніться до терапевта, якщо вам потрібна допомога з такими причинами скреготу зубами:

стрес;

тривожність;

проблеми зі сном;

куріння;

надмірне вживання алкоголю;

вживання наркотиків.

Зверніться до стоматолога, якщо:

ви скрегочете зубами та маєте пошкоджені або чутливі зуби;

ви скрегочете зубами та відчуваєте біль у щелепі, обличчі або вусі;

ви знаєте, що скрегочете зубами уві сні та не пов’язуєте це з попередніми причинами.