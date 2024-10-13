Усі розділи
Підтримати УП

Чому люди скрегочуть зубами та чи винні в цьому гельмінти?

Анна Бей — 13 жовтня, 16:00
Чому люди скрегочуть зубами та чи винні в цьому гельмінти?
Бруксизм – це несвідомий скрегіт зубами, який найчастіше трапляється під час сну внаслідок впливу стресу, певних захворювань, або навіть надмірного вживання алкоголю чи кофеїну.
VGeorgiev/Depositphotos

Багато людей час від часу скрегочуть зубами, особливо під час сну чи стресових ситуацій. Таке явище має назву бруксизм.

Раніше скрегіт зубами в дитячому віці пов’язували з наявністю глистів. Чи справді бруксизм спричинений наявністю паразитарної інфекції – читайте в матеріалі.

"УП. Життя" використала джерела Cleveland Clinic, NHS та WebMD, щоб розповісти:

  • що таке бруксизм;
  • що ж спричиняє скрегіт зубами;
  • що робити, якщо дорослий чи дитина скрегоче зубами;
  • коли варто звернутися до лікаря при бруксизмі.

Що таке бруксизм?

Бруксизм – це несвідомий скрегіт зубами, який найчастіше трапляється під час сну внаслідок впливу стресу, певних захворювань, або навіть надмірного вживання алкоголю чи кофеїну.

Існує два типи бруксизму.

ВІДЕО ДНЯ
  • Якщо людина скрегоче зубами протягом дня та не може цього контролювати – цей стан називається бруксизмом неспання, або денним бруксизмом.
  • Якщо ж скрегіт зубами виникає під час сну – це нічний бруксизм.

Іноді виділяють первинний та вторинний бруксизм.

  • Первинний бруксизм не пов'язаний з іншими захворюваннями.
  • Вторинний бруксизм пов'язаний з певними хворобами (наприклад, неврологічними) або є побічним ефектом деяких ліків.

Скрегіт зубами можуть супроводжувати такі симптоми:

  • головний або лицьовий біль, особливо вранці;
  • біль у вухах;
  • біль у м'язах щелепи;
  • шум (дзвін) у вухах;
  • біль під час їжі;
  • набряк в межах щелеп;
  • труднощі з відкриванням та закриванням рота.
що таке бруксизм
Багато людей час від часу скрегочуть зубами, особливо під час сну чи стресових ситуацій. Таке явище має назву бруксизм.
9nong/Depositphotos
Читайте також :
Спати та худнути: як сон впливає на втрату ваги

Що спричиняє скрегіт зубами

Бруксизм може розвинутися у будь-якому віці, але найчастіше він зустрічається у дітей та підлітків.

Приблизно 15%-30% дітей скрегочуть зубами.

Побутує думка про те, що бруксизм в дитячому віці пов’язаний з наявністю певних паразитарних інфекцій, тобто гельмінтів (глистів). Насправді це міф.

Вчені провели дослідження та зробили такий висновок: хоча паразитарні захворювання є поширеною проблемою в дитячому віці, не існує прямого зв'язку між бруксизмом та наявністю глистів у дитини.

Діти, які скрегочуть зубами, як правило, роблять це у два пікові періоди – коли у них з'являються молочні зуби та тоді, коли прорізуються постійні зуби. Більшість дітей втрачають цю звичку після того, як зуби прорізуються повністю.

Якщо ж говорити про бруксизм у дорослих, його причинами можуть бути:

дитина скрегоче зубами вночі
Діти, які скрегочуть зубами, як правило, роблять це у два пікові періоди – коли у них з'являються молочні зуби та тоді, коли прорізуються постійні зуби.
NewAfrica/Depositphotos

Як зменшити скрегіт зубами

Якщо не лікувати бруксизм, він може призвести до порушень сну, пошкодження зубів або порушення роботи скронево-нижньощелепного суглоба.

Наводимо кілька порад, які можуть допомогти при скреготі зубами.

Що варто робити при бруксизмі?

  • знайдіть способи розслаблятися (наприклад, за допомогою дихальних вправ, прослуховування музики та регулярних фізичних навантажень);
  • спробуйте покращити свій сон (лягайте спати щовечора в один і той самий час, розслабляючись перед сном і переконуючись, що у вашій спальні темно та тихо);
  • за потреби приймайте знеболювальні, якщо у вас болить щелепа або виникає набряк;
  • прикладайте пакет з льодом, загорнутий у рушник, на 20-30 хвилин, щоб зменшити біль у щелепі та набряк;
  • регулярно відвідуйте стоматолога.
Читайте також :
Як чистити зуби, вибирати щітку та пасту, і коли йти до стоматолога? Перевірте себе в ТЕСТі

Що НЕ варто робити при бруксизмі?

  • не паліть;
  • не вживайте занадто багато алкоголю;
  • не вживайте наркотичні речовини;
  • не жуйте жувальні гумки та не їжте тверду їжу, якщо у вас болить зуб або щелепи.

Також можна спробувати виконати вправу, яка може допомогти зменшити скрегіт зубами та біль при його виникненні.

Щоб розслабити щелепи:

  • Зімкніть губи, але не дозволяйте верхнім і нижнім зубам торкатися одні одних.
  • Притисніть язик до піднебіння. Він не повинен торкатися зубів.
  • Затримайтеся в такому положенні.
  • Повторюйте цю вправу кілька разів на день.
до стоматолога при бруксизмі
Зверніться до стоматолога, якщо ви скрегочете зубами та маєте пошкоджені або чутливі зуби.
AndrewLozovyi/Depositphotos

Коли варто звернутися до лікаря при бруксизмі

Проблемою скреготу зубами можуть займатися стоматологи та терапевти, залежно від причини бруксизму.

Зверніться до терапевта, якщо вам потрібна допомога з такими причинами скреготу зубами:

  • стрес;
  • тривожність;
  • проблеми зі сном;
  • куріння;
  • надмірне вживання алкоголю;
  • вживання наркотиків.

Зверніться до стоматолога, якщо:

  • ви скрегочете зубами та маєте пошкоджені або чутливі зуби;
  • ви скрегочете зубами та відчуваєте біль у щелепі, обличчі або вусі;
  • ви знаєте, що скрегочете зубами уві сні та не пов’язуєте це з попередніми причинами.
Читайте також :
Чому язик може почорніти та стати волохатим
Реклама:

Головне сьогодні