"Оземпікові сідниці": чому після швидкого схуднення обвисає шкіра і що з цим робити

Останнім часом значної популярності набув семаглутид — препарат, що продається під брендами Ozempic та Wegovy і застосовується для лікування ожиріння та діабету 2-го типу.

Він пригнічує апетит і, як наслідок, сприяє втраті ваги. Це супроводжується зниженням еластичності шкіри на об'ємних частинах тіла, як-от сідницях. Такий ефект вже отримав назву "оземпікові сідниці".

Чому так трапляється і як з цим боротися? Щоб з’ясувати це "УП. Життя" використала матеріали Healthline та Medical News Today.

Що таке "оземпікові сідниці" та чому вони можуть з’явитися?

"Оземпікові сідниці" – немедичний термін, яким описують обвисання шкіри внаслідок швидкої втрати ваги при прийомі семаглутиду. При цьому цей ефект не вважають прямою побічною дією препарату, а радше наслідком екстремальної втрати значної маси тіла за короткий проміжок часу.

"Хоча термін "оземпікові сідниці" може бути новим, концепція обвисання шкіри після швидкої втрати великої кількості ваги давно відома", – каже фармацевтка Яна Абеловська.

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Фахівчиня пояснює, що препарати для лікування діабету та ожиріння не просто "обманюють" головний мозок, змушуючи його думати, що шлунок повний. Самеглутид також впливає на спосіб, як людина сприймає голод.

"Це фактично змінює метаболізм організму та запобігає тому, що мозок отримує сигнали голоду, які провокують бажання їсти", – додає експертка.

При використанні ліків пацієнти можуть дуже швидко побачити результати схуднення, однак організму також потрібен додатковий час, щоб надолужити зміни.

"Коли ми набираємо вагу, це відбувається поступово, що дає шкірі час розширитися та розтягнутися. Завдяки еластину та колагену шкіра напрочуд еластична, тому може повертатися до нормального стану після розтягування, наприклад для пристосування до вагітності.

Але якщо ви худнете занадто швидко, шкіра залишиться в більш в’ялому стані, а не миттєво повернеться в нормальний, особливо якщо надмірна вага зберігалася протягом кількох років", – каже Абеловська.

Найбільше схильні до обвисання більш вигнуті ділянки, як-от живіт, сідниці, стегна та щоки. У соцмережах також використовують термін "оземпікове лице" для опису зміни стану шкіри обличчя після швидкого схуднення.

Які фактори сприяють схильності до "оземпікових сідниць"?

Не у всіх людей, які приймають семаглутид, схуднення супроводжується обвисанням шкіри на сідницях або інших частинах тіла. Значною мірою схильність до цього залежить від кількох факторів, як-от:

віку;

ваги до прийому ліків;

тривалості життя з надмірною вагою або ожирінням.

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"Природна еластичність шкіри зменшується з віком, тому з часом вона починає гірше зберігати свою форму. Тому люди мають менше шансів зіткнутися з в’ялістю шкіри, якщо приймають препарати типу Ozempic чи Wegovy у молодому віці, порівняно зі старшими роками.

Так само шкірі може бути важко змінювати стан, якщо людина живе з надмірною вагою протягом значного періоду часу", – зазначає Абеловська.

Попри те що фізична активність не зменшує схильність до появи "оземпікових сідниць", заняття спортом можуть допомогти зменшити обвисання шкіри після схуднення.

Уникнути цього наслідку швидкої втрати ваги також може:

коригування лікарем плану лікування;

тренування, спрямовані на збільшення м’язової маси;

вживання достатньої кількості води;

збалансоване харчування, яке містить достатню кількість білка для нарощування м’язів.

Як боротися з "оземпіковими сідницями"?

Лікарка-естетист, докторка Гейс Гула каже, що в деяких випадках обвисла шкіра може повернутися в нормальний стан самостійно, якщо пацієнти утримують нову вагу протягом тривалого періоду, наприклад року чи більше.

Також покращити вигляд шкіри після схуднення можуть заняття спортом. Нарощення м'язової маси допоможе заповнити простір, що залишився після втрати ваги, а також сприятиме більшій еластичності шкіри.

"Фізичні вправи – один із найкращих способів допомогти вашій шкірі повернутися до нормального стану після схуднення. Пацієнтам варто регулярно виконувати силові тренування", – каже Абеловська.

Зберегти шкіру пружною може підтримка водного балансу та вживання їжі з високим вмістом вітамінів A, C та E.

Крім того, існує багато хірургічних способів покращити зовнішній вигляд обвислої після стрімкого схуднення шкіри.

Основним методом лікування надлишку шкіри її хірургічне видалення, яке ще називають контуруванням шкіри. При цьому лікарі не лише видаляють зайву шкіру, а й змінюють положення тканин поруч.

Нагадаємо, науковці досі вивчають побічні ефекти препаратів типу Ozempic та Wegovy. У Великій Британії у сотень людей виникли проблеми з підшлунковою залозою після ін’єкцій цих ліків, а одна жінка померла.

Вчені виявили, що ці препарати можуть підвищувати ризик розвитку ішемічної нейропатії зорового нерва – захворювання очей, через яке можна осліпнути.

Крім того, дослідники встановили зв’язок між паралічем шлунка та використанням ін’єкційних препаратів для лікування діабету та ожиріння.