Як популярні препарати для лікування діабету та ожиріння впливають на нирки? Вчені виявили нові факти

Вчені встановили, що препарати Ozempic та Wegovy на 16% знижують ризик розвитку ниркової недостатності

Вчені встановили, що препарати для лікування діабету та ожиріння Ozempic та Wegovy на 16% знижують ризик розвитку ниркової недостатності та на 22% – погіршення функції нирок.

Такими є висновки аналізу даних 11 великих досліджень про ліки, у яких взяли участь понад 85 тисяч людей. Його опублікували у науковому журналі The Lancet Diabetes & Endocrinology, пише Medical Xpress.

Науковці вивчали 7 різних агоністів рецепторів GLP-1, зокрема семаглутид (його випускають під торговими марками Ozempic або Wegovy), дулаглутид (Trulicity) і ліраглутид (Victoza).

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За словами професора Суніла Бадве, наукового співробітника Інституту глобальної охорони здоров’я у Сіднеї (Австралія), ці результати особливо важливі для пацієнтів з хронічною хворобою нирок.

За прогнозами науковців, ця недуга стане однією з найпоширеніших причин смертей до 2050 року.

"Це перше дослідження, яке показало чітку користь агоністів рецепторів GLP-1 при нирковій недостатності або термінальній стадії захворювання нирок.

Результати свідчать про їхню ключову роль у лікуванні ниркової та серцевої недостатності у пацієнтів з такими поширеними захворюваннями, як діабет ІІ типу, надмірна вага або ожиріння з серцево-судинними захворюваннями або хронічною хворобою нирок", – зазначив Суніл Бадве.

Крім того, аналіз підтвердив попередні висновки про те, що вони позитивно впливають на здоров'я серцево-судинної системи, знижуючи ризик інфаркту та інсульту на 14%. Смертність від будь-якої причини була на 13% нижчою серед пацієнтів, які отримували агоністи рецепторів GLP-1.

Дослідники зауважують, що потрібно провести додаткову роботу, щоб впровадити результати цього дослідження в клінічну практику.

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