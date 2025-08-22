Навіть через роки після ампутації мозок "пам’ятає" втрачену кінцівку: результати нового дослідження

Людський мозок повністю пам’ятає втрачену кінцівку та зберігає її на "карті" тіла навіть за роки після ампутації.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Nature Neuroscience, пише IFL.Science.

Протягом десятиліть вважалося, що соматосенсорна кора, яка відповідає за відчуття, перебудовує карту тіла після того, як людина втрачає кінцівку.

Це не зовсім корелюється з тим, що люди з ампутаціями відчувають фантомні болі у втраченій руці чи нозі.

Саме тому науковці вирішили заново дослідити роботу соматосенсорної кори. Для цього вони вивчали мозок трьох людей до і після ампутації руки.

Учасники пройшли МРТ, під час якого їх попросили порухати пальцями. Їхній мозок просканували перед операцією, а також через три і шість місяців після неї. Одну учасницю знову сканували через 18 місяців, а іншу – через п'ять років.

Виявилось, що мозок учасників не забув про ампутовані руки та не "виключив" їх зі своєї карти.

Не відбулося також функціональної реорганізації кори, коли певні ділянки мозку переймають функції інших.

"Враховуючи, що соматосенсорна кора відповідає за інтерпретацію того, що відбувається в організмі, дивно, що вона не знає, що руки більше немає", – сказала професор Кембриджського університету Тамар Макін, що очолювала команду дослідників.

Це відкриття означає, що науковці повинні переосмислити підхід до вивчення та лікування фантомного болю в кінцівках.

"Дослідження є потужним нагадуванням про те, що навіть після втрати кінцівок мозок "тримається" за тіло, чекаючи на можливість відновити зв'язок", – сказав перший автор дослідження Хантер Шоне.

