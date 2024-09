У волоссі, крові та грудному молоці: дослідники знайшли хімікати з обгорток продуктів у тілі людини

Науковці вважають, що 25% хімічних речовин, які входять до складу пакування харчових продуктів, потрапляють в організм людини.

У зразках біоматеріалів, зокрема крові, волоссі, сечі та грудному молоці, вони виявили понад 3500 хімікатів з обгорток і контейнерів.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, пише The Washington Post.

Під час роботи науковці порівняли хімічні речовини з обгорток продуктів із даними п’яти програм біомоніторингу.

Ці хімічні речовини включали метали та леткі органічні сполуки, що входять до складу фарби, клею, розчинників тощо. Крім того, вчені знайшли у зразках організмів людей пер- та поліфторалкільні речовини та фталати, які порушують роботу ендокринної системи та здатні викликати рак.

Під час цього аналізу науковці не вивчали зв’язок хімічних речовин із упакування та ризиків виникнення захворювань. Натомість команда вчених переконана, що їхній перелік може сприяти майбутнім дослідженням щодо ризиків для здоров’я.

"Існують відомі небезпечні хімічні речовини, які, як відомо, пов’язані з несприятливими наслідками для здоров’я людини. І ці хімікати вимиваються з упаковки", – сказала Джейн Манке, головна наукова співробітниця Форуму харчової упаковки та одна з авторів статті.

За її словами, кількість хімікатів, яка потрапляє в організм людини, залежить від типу упаковки та виду їжі.

Зокрема, швидке вимивання хімічних речовин можуть спричинити високі температури. Тому вчені рекомендують уникати розігрівання в мікрохвильовців продуктів в одноразових контейнерах.

Також більший ризик вбирання хімікатів має їжа з високим вмістом жиру або кислотністю. На цей процес впливає і розмір упаковки – що тіснішим є контейнер, то більше він контактує з продуктами харчування всередині.

"Ми не замислюємося про те, як (здебільшого) пластикова упаковка додає хімічні речовини в нашу їжу. Це рання ознака того, що шкідливі хімічні речовини проникають до людських організмів", – пояснив Р. Томас Зеллер, почесний професор біології Массачусетського університету (США), який не брав участь у дослідженні.

Вчені вважають, що більшість хімікатів, які потрапляють в їжу, походять із пластику. Однак частина з них може надходити в організм із переробленого паперу та картону.

Науковці стверджують, що відкриття демонструє потребу в кращому тестуванні харчової упаковки та подальшому законодавчому регулюванні цього процесу.

"Нам потрібно подумати про конструктивні кроки убезпечення цих матеріалів", – зауважила Джейн Манке.

