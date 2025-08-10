"Вірив, що вакцини шкодять": у США чоловік влаштував стрілянину у Центрі профілактики хвороб

У США сталася стрілянина в Центрі контролю та профілактики хвороб (CDC). 30-річний Патрік Джозеф Вайт випустив кілька десятків куль у приміщення та вбив поліціянта.

Його батько розповів поліції, що син скаржився на вакцину проти COVID-19, яка нібито стала причиною його депресії та суїцидальних думок, повідомляє Associated Press.

Чиновник, який побажав залишитися анонімним, повідомив, що стрільця затримали з п’ятьма пістолетами, щонайменше один із яких був довгоствольним. Смертельне поранення отримав офіцер поліції, який прибув на виклик. У правоохоронця залишилася вагітна дружина та троє дітей.

Під час нападу також загинув стрілець. Невідомо, чи його убили працівники поліції, чи американець наклав на себе руки.

Згодом батько підозрюваного зв’язався з поліцією і заявив, що той був засмучений смертю собаки свого сина, а також був зацикленим на вакцинах.

Американка Ненсі Гоалст, яка живе на тій же вулиці, що й родина Вайта, сказала, що він здавався "хорошим хлопцем". Жінка каже, що при розмові чоловік порушував тему вакцин навіть за непов’язаних із щепленнями тем.

"Він дуже переймався і глибоко вірив, що вакцини шкодять йому та іншим", – розповіла Гоалст газеті Atlanta.

Водночас жінка зізналася, що не вважала свого сусіда агресивним.

На трагедію відреагував міністр охорони здоров’я та соціальних служб Роберт Кеннеді-молодший. Чиновник, відомий антивакцинаторською позицією, висловив підтримку співробітникам CDC, які займаються дослідженням хвороб.

"Ми глибоко засмучені трагічною стріляниною, яка забрала життя офіцера Девіда Роуза. Ми знаємо, наскільки вражені цим наші колеги. Ніхто не повинен стикатися з насильством при роботі над захистом здоров’я інших", – заявив Кеннеді.

Після призначення його міністром у CDC звільнили майже дві тисячі співробітників, а президент США Дональд Трамп пропонує скоротити бюджет агентства наступного року.

Крім того, Кеннеді наказав скоротити фінансування розробок вакцин у США на 500 мільйонів доларів.

Група Fired But Fighting, до якої входять звільнені працівники CDC, заявила, що міністр несе "пряму відповідальність за зневаження робочої сили агентства через свою постійну брехню про науку та безпечність вакцин, що підживлює ворожнечу та недовіру".

"[Стрілянина була] фізичним втіленням наративу атаки науки та федеральних працівників, який захопив владу", – вважає колишня співробітниця CDC, яку звільнили цього року.

Після нападу керівництво агенції попросило своїх працівників зняти маркувальні наклейки CDC зі своїх машин.

Раніше асоціація американських медичних працівників та вчених подала позов на адміністрацію Трампа через підрив довіри населення до щеплень та обмеження доступу до вакцин проти COVID-19.

Нещодавно Роберт Кеннеді-молодший оновив Комітет з імунізації, додавши до цього людей, які висловлювати антивакцинаторські погляди.