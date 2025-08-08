У Києві побільшало госпіталізованих пацієнтів із COVID-19: у лікарнях вже 24 дитини

Протягом липня 2025 року кількість госпіталізацій через COVID-19 у Києві суттєво зросла.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Києва.

Станом на 1 липня в інфекційних відділеннях стаціонарних комунальних медзакладів перебувало 15 людей, а зараз – 68, і 24 з них – діти.

До лікарень потрапляють пацієнти з важким перебігом хвороби, які потребують постійного контролю медиків, кисневої підтримки тощо.

Департамент охорони здоровʼя рекомендує киянам брати маску з собою в укриття під час повітряних тривог.

"На тлі дедалі жорсткіших ворожих атак, ми знову й знову нагадуємо: укриття – це порятунок!

Але перебування у замкнених приміщеннях з обмеженими можливостями вентиляції підвищує ризик зараження, зокрема COVID-19", – кажуть фахівці.

У відомстві також нагадують базові заходи профілактики:

не забувайте про маску в замкнених обмежених просторах, не чекаючи офіційних розпоряджень;

регулярно мийте руки або користуйтеся антисептиком;

залишайтеся вдома та звертайтесь до лікаря за перших симптомів хвороби.

Нагадаємо, раніше пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні зафіксували у лютому. З початку березня рівень інфікування пішов на спад.