20% ліків, поширених в Африці, можуть бути неякісними або підробленими – дослідження

Це відкриття серйозною є проблемою для громадської охорони здоров’я.

Вчені вважать, що п’ята частина ліків, які отримують люди в Африці, може бути неякісною або сфальсифікованою. Це може призводити до зростання антимікробної резистентності та смертей.

Як повідомляє The Guardian, у великому дослідницькому проекті науковці з Університету Бахір Дар в Ефіопії виявили, що 1639 з 7508 відібраних зразків ліків не пройшли принаймні один тест на якість. Їх кваліфікували як неякісні або фальсифіковані.

"Неякісні лікарські засоби" – це дозволені до використання медикаменти, які не відповідають стандартам якості. А "сфальсифіковані" – ті, в яких навмисно спотворені склад або походження.

"Це відкриття серйозною є проблемою для громадської охорони здоров’я.

Якщо пацієнти отримують ліки, які є неякісними або відверто підробленими, це може призвести до неефективності лікування або навіть смерті, якій можна запобігти", – каже Клаудія Мартінес, керівниця відділу досліджень Фонду доступної медицини.

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За підрахунками, яку публікувало Управління ООН з наркотиків і злочинності, щороку 500 тисяч людей, які мешкають в Африці на південь від Сахари, стають жертвами використання фальсифікованих і неякісних ліків.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) кажуть, що найбільш фальсифікованими ліками в Африці є антибіотики та протималярійні препарати.

Неякісні або фальсифіковані антибіотики можуть містити хибні дози або неправильні активні інгредієнти, що призводить до неефективності лікування та виживання резистентних штамів.

ВООЗ заявила, що такі продукти, ймовірно, сприятимуть зростанню антимікробної стійкості. Згідно з дослідженням, найбільшу частку неякісних і фальсифікованих ліків має Малаві.

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"Ланцюги постачання фармацевтичних препаратів у багатьох країнах із низьким і середнім рівнями доходу часто складні, неефективні та фрагментовані.

Цей регіон значною мірою залежить від обмеженої кількості постачальників основних лікарських засобів, і багато країн стикаються із серйозними проблемами щодо своєчасного закупівлі продуктів та ефективного контролю якості продуктів на ринку", – каже Мартінес.

Попереднє дослідження ВООЗ показало, що приблизно кожен десятий медичний продукт у країнах, що розвиваються, був неякісним або фальсифікованим, причому 42% повідомлень про неякісні та фальсифіковані ліки надходило з Африки, 21% – з Америки, а ще 21% – з Європи.

Раніше ВООЗ попередила про підробки препарату для схуднення типу Ozempic: їх виявили у трьох країнах.