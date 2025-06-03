Напій довголіття? Науковці виявили зв’язок між вживанням кави та здоровим старінням

Вчені відстежили, як кава впливає на стан здоров'я в літніх людей

Більшість людей, які регулярно вживають каву, цінують цей напій за швидкий заряд енергії, який він надає. Нове масштабне дослідження показало, що кава також може сприяти здоровому старінню.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на наукову роботу вчених із Гарвардського університету.

Раніше дослідники знаходили докази того, що вживання кави пов’язане з більш тривалим життям та зниження ризику деяких хронічних захворювань. Однак ці дослідження були спостережними і не могли довести причинно-наслідковий зв’язок.

У ході нового аналізу вчені вивчили дані понад 47 тисяч медсестер, зібрані впродовж кількох десятиліть, починаючи з 1970-х років. Кожні кілька років учасниці дослідження детально розповідали про свій раціон, зокрема кількість кави, яку зазвичай п’ють.

Згодом науковці перевірили, скільки серед живих жінок мають стан здоров’я, який відповідає "здоровому старінню". Виявилося, що під цей критерій підпадали понад 3700 жінок віком понад 70 років.

РЕКЛАМА:

Вони мали гарне фізичне та психічне здоров’я, не страждали через когнітивні порушення, проблеми з пам’яттю. Крім того, ці учасниці не мали діагностованих 11 поширених хронічних хвороб, як-от рак, діабет 2 типу, захворювання серця та хвороба Паркінсона.

Дослідники виявили зв’язок між тим, скільки кофеїну (переважно кави) жінки випивали у віці від 45 до 60 років та їхніми шансами на здорове старіння.

Читайте також : Денна норма кофеїну: скільки чашок кави можна пити щодня

Після врахування факторів, які могли впливати на старіння, науковці підтвердили цю кореляцію. Виявилося, що учасниці дослідження, які вживали найбільше кофеїну (еквівалентно майже семи чашкам кави на день), мали на 13% вищі шанси на здорове старіння, ніж ті, хто робив це найрідше (менше однієї чашки щодня).

При цьому подібного ефекту на старіння не мало вживання чаю або кави без кофеїну. Керівниця дослідження Сара Махдаві припускає, що це може бути пов’язано з тим, що такі учасниці загалом споживали менше кави та чаю, тому шанси знайти переваги кофеїну для них було складніше.

Крім того, чай та кава без кофеїну відрізняються від звичайної кави вмістом інших рослинних сполук.

Докторка Махдаві застерігає, що хоча вживання до семи маленьких чашок кави на день у її дослідженні пов'язане зі здоровим старінням, це не обов'язково означає, що вживання такої кількості корисне для всіх.

Як кава може вплинути на здоров’я тіла та розуму?

Автори дослідження не зовсім впевнені, чому кава може бути корисною для старіння.

"Це частково загадка", – сказала Мерилін Корнеліс з Північно-Західної медичної школи Файнберга (США).

Попередні дослідження на мишах показали, що кофеїн може покращувати пам’ять і захищати клітини головного мозку від пошкодження. А при аналізі впливу цієї сполуки на людей вчені виявили зв’язок між звичайною кавою та зниженим ризиком хвороби Паркінсона.

Сара Махдаві каже, що звичайна та безкофеїнова кава містять сотні хімічних сполук, зокрема ті, які можуть зменшувати запалення та запобігати пошкодженню клітин.

Результати дослідження не свідчать про те, що варто почати пити каву в особливо великих дозах, оскільки напій може негативно впливати на сон та викликати тривогу чи нервовість навіть у здорових людей.

Крім того, варто не перевищувати добову норму вживання кофеїну, адже забагато кави може викликати неприємні фізичні та психічні симптоми, зокрема розлади шлунку, запаморочення та прискорене серцебиття.

Науковці зауважують, що, крім кави, існує багато інших способів покращити здоров’я та продовжити життя, які мають більше наукових підтверджень. Наприклад позитивно вплинути на стан організму можуть дотримання збалансованого харчування, регулярні фізичні вправи, достатня кількість сну та активне соціальне життя.

Раніше науковці з’ясували, що вітамін D здатний уповільнювати біологічний механізм, який пов’язують зі старінням організму. Зміни від вживання добавки відображаються в частинах ДНК.