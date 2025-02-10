Чому помер чоловік з пересадженою свинячою ниркою? Вчені кажуть, що причина не в трансплантації

Перший пацієнт, який отримав генно-відредаговану свинячу нирку, помер через 52 дні після операції від ішемічної хвороби серця. Однак після його смерті вчені перевірили нирку і не знайшли жодних ознак відторгнення органу.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих в журналі New England Journal of Medicine, пише Medpage today.

У 2018 році Річард Слейман, який страждав від захворювання нирок через діабет 2 типу, отримав орган від посмертного донора. Але вже незабаром він був змушений повернутися до гемодіалізу через інфекцію та погіршення стану через діабет. Організм також втрачав сили через рецидивуючу діабетичну нефропатію.

"Імовірність отримати трансплантацію протягом 5 років становила лише 16%. Пацієн мав 76% ймовірності померти або стати занадто хворим до того, як отримати трансплантацію", – зазначають дослідники.

Але в березні 2024 року 62-річному пацієнту пересадили орган від свині з 69 геномними змінами. На той момент в анамнезі чоловіка вже був інфаркт міокарда, важка васкулопатія, серцева недостатність і тотальна паратиреоїдектомія.

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Трансплантат запрацював одразу, діаліз пацієнту більше не був потрібний.

Але через тиждень після операції аналізи Річарда погіршились, а через місяць медики були змушені провести біопсію пересадженої нирки. Лікарі не побачили жодних ознак відторження органу, який працював до самої смерті пацієнта.

Нагадаємо, раніше FDA в США дозволило вдом біотехнологічним компаніям експериментальну пересадку органів свиней для пацієнтів з нирковою недостатністю.

Адже друга пацієнтка з ксенотрансплантації вже понад 2 місяці живе з пересадженою свинячою ниркою.