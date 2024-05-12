У США померла перша людина, якій пересадили генетично модифіковану нирку свині

Ріка Слеймана відпустити додому вже через два тижні після операції

Перший пацієнт, якому пересадили генетично модифіковану свинячу нирку, помер майже через два місяці після трансплантації.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на лікарню Mass General Transplant Center, яка проводила операцію.

Команда трансплантологів Массачусетської загальної лікарні заявила, що глибоко засмучена смертю реципієнта. Вони стверджують, що не має жодних ознак того, що він помер у результаті трансплантації.

62-річному Річарду Слейману пересадили генетично модифіковану свинячу нирку в березні. Хірурги вірили, що орган прослужить щонайменше два роки. На початку квітня чоловіка виписали додому.

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Родина Слеймана подякувала його лікарям.

"Їхні величезні зусилля, спрямовані на проведення ксенотрансплантації (лікування пацієнтів клітинами, тканинами або органами тварин – ред.), дали нашій родині ще сім тижнів з Ріком. І спогади, які у нас залишилися за цей час, будуть жити у наших серцях", – зазначили рідні реципієнта.

Спроби проведення ксенотрансплантацій довго не були успішними, адже імунна система людини негайно знищувала чужорідні тваринні тканини. Тому лікарі працювали над модифікацією органів свиней, щоб ті стали більш схожими на людські.

Річард Слейман був першою живою людиною, яка пройшла процедуру трансплантації генетично модифікованої нирки свині. Раніше такі нирки тимчасово трансплантували донорам із мертвим мозком.

У кінці квітня американські хірурги також пересадили нирку генномодифікованої свині 54-річній важкохворій Лізі Пізано. Вона стала другою людиною, якій провели подібну операцію.

Також двом чоловікам уже пересаджували серце від свиней, але вони обидва померли протягом кількох місяців.

Нагадаємо, в Японії вперше вивели геномодифікованих свиней, органи яких можна буде пересадити людині.