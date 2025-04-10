Як стан ротової порожнини впливає на виникнення мігрені у жінок? Нове відкриття вчених

Поганий стан порожнини рота пов’язаний з болем у тілі та мігренями

Дослідники виявили зв'язок між станом мікробіому ротової порожнини та хронічними болями – зокрема мігренями, болем в животі та у тілі у жінок.

Це перше у світі дослідження, у ході якого вчені виявили специфічні бактерії у роті, пов’язані з певними видами болю, пише Medical Xpress. Його результати опублікували у науковому журналі Frontiers in Pain Research.

Як проводили дослідження?

Науковці вивчали зв'язок між станом порожнини рота, мікробіомом ротової порожнини та різними проявами болю серед жінок з фіброміалгією та без неї. Це хвороба, яка характеризується хронічним болем у зв’язках, суглобах та по всьому тілі і підвищеною болісною чутливістю до натискання.

Для оцінки стану ротової порожнини використовували анкету Всесвітньої організації охорони здоров’я, а для вимірювання болю застосовували Коротку форму опитування про стан здоров’я (Short-form 36), критерії Міжнародного товариства головного болю та індекс тяжкості функціональних розладів кишківника.

Вчені виявили зв'язок між станом ротової порожнини та больовими відчуттями. Кожен вид болю корелював з певними типами мікроорганізмів в роті.

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Науковці встановили, що учасниці з найгіршим станом здоров'я порожнини рота частіше страждали від болю. Зокрема 60% частіше відчували помірний або сильний біль у тілі, а 49% частіше страждали від мігрені. Відтак вчені стверджують, що погіршення стану здоров'я впливає на виникнення болю та частих мігреней.

Дослідники зробили висновок, що чотири види мікроорганізмів ротової порожнини: Dialister, Fusobacterium, Parvimonas і Solobacterium – тісно пов'язані з болем після досягнення певного віку.

Також вчені виявили слабкий, але важливий зв’язок між здоров’ям ротової порожнини та якістю харчування. Утім, дослідники зазначають, що це потребує детального вивчення.

"Наше дослідження вперше вивчає стан здоров'я порожнини рота, мікробіом ротової порожнини та біль, який зазвичай відчувають жінки з фіброміалгією.

Результати засвідчили чіткий і значний зв'язок між поганим станом рота та болем. Це має велике значення для жінок, які страждають на фіброміалгію", – сказала провідна дослідниця та доцентка з факультету медицини та охорони здоров'я Сіднейського університету Джоанна Харнетт.

Раніше ми розповідали, як доглядати за ротовою порожниною в умовах війни та що робити, коли виник біль чи запалення.