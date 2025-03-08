Чи справді лайка може зменшувати біль? Науковий погляд на потенціал нецензурних слів
Якщо ви стукнулися об ніжку дивана або порізали палець під час приготування їжі, то, найімовірніше, перше слово, яке вилетить із ваших вуст, буде лайливим. І це не випадково.
Вчені вже давно пов’язують нецензурні вислови із підвищенням толерантності до болю. Тепер вони намагаються з’ясувати, чому виникає такий ефект і як цю особливість можна ефективно використати у клінічних умовах.
"Лайка дійсно допомагає нам. Вона має надзвичайну силу", – цитує The Washington Post дослідницю психології в Оксфордському університеті Оллі Робертсон.
Зменшення болю за допомогою нецензурних слів
У 2009 році дослідник і старший викладач психології в Університеті Кіла в Англії Річард Стівенс і його колеги опублікували перше дослідження, яке пов'язує нецензурні слова з гіпоальгезією – зниженням чутливості до болю.
У його ході учасникам запропоновано взяти участь в експерименті: вони повинні були якомога довше тримати руки в крижаній воді і при цьому повторювати будь-яке нецензурне або нейтральне слово.
Вчені виявили, що в тих, хто лаявся, зростала толерантність до болю і знижувалося його сприйняття.
Подальші дослідження показали подібні результати. Так, у 2020 році Стівенс і Робертсон досліджували ефект від використання нецензурного слова f**k порівняно з нейтральним словом та двома вигаданими нецензурними словами – fouch та twizpipe. Дослідники виявили, що нецензурні слова були пов'язані з підвищенням толерантності до болю, але не мали суттєвого впливу на його сприйняття.
Цікаво, що ця асоціація не є специфічною для англійської мови. У 2017 році Робертсон і Стівенс опублікували дослідження, яке вивчало міжкультурний вплив нецензурних слів на біль. У ході своєї роботи вони порівнювали носіїв японської та англійської мов.
В Японії, за словами Робертсон, нецензурні слова не настільки соціально вкорінені, як, наприклад, у Великій Британії, тому вона сумнівалася, чи матимуть вони той самий ефект.
Під час виконання завдання з холодною водою носії англійської мови повторювали або нецензурне слово f**k або контрольне cup (чашка). Водночас носії японської мови повторювали японське слово, що означає "с**а", або контрольне слово kappu, що означає "чашка".
Незалежно від мови, нецензурні слова були пов'язані з більшою толерантністю до болю.
"Це було несподівано, адже я очікувала побачити соціальний ефект", – сказала Робертсон.
Оптимальна доза нецензурних слів
Досі дослідження зв'язку між нецензурними словами та болем проводилися в контрольованих умовах лабораторії.
Нік Вашмут, професор фізичної терапії в університеті Самфорда в Алабамі, вивчає потенціал використання нецензурних слів у клінічних умовах. Він прагне дослідити не тільки механізми, через які нецензурні слова впливають на біль, але й те, як середовище людини, вік, частота вживання нецензурних слів у повсякденному житті, а також інтенсивність нецензурного слова можуть впливати на цей ефект.
"Нам потрібно краще зрозуміти ці фактори та те, як вони впливають на результат, щоб мати змогу призначати нецензурні слова в медичному, клінічному контексті", – сказав Вашмут.
Для тих, хто хоче використовувати нецензурні слова для полегшення болю чи підвищення сили, Вашмут рекомендує почати з вибору такого нецензурного слова, яке здається потужним і яке могло б у вас "вирватися", якби ви вдарили палець.
"Якщо жодне інше слово не спадає на думку, то використайте слово f**k – його вважають одним з найпотужніших нецензурних слів.
Лайку слід вимовляти в рівномірному темпі – раз на секунду або три, з нормальною гучністю", – сказав він.
Однак поки невідомо, чи лихослів'я у формі внутрішнього монологу допоможе досягти того ж ефекту. Професор Вашмут ще досліджує цей аспект.
Раніше науковці пояснили, чому в деяких людей високий больовий поріг, а в інших – низький.