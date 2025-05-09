То звідки взявся коронавірус? Вчені знайшли нові докази того, що він походить з ринку диких тварин

Вчені знайшли нові докази походження коронавірусів: вони також ведуть до торгівлі дикими тваринами

Науковці вкотре дослідили походження коронавірусів і встановили, що пандемії SARS і COVID-19, ймовірно, почалися однаково – з ринку диких тварин.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Cell, пише The New York Times.

Новий генетичний аналіз показав, що коронавіруси, які спричинили пандемії SARS (2003) і COVID-19 (2020), мають дивовижно схожі еволюційні траєкторії. В обох випадках віруси походять від кажанів, які передали інфекцію диким ссавцям, а ті – людині.

Шлях пролягає через тваринні ринки у китайських містах, де дика фауна з різних регіонів утримувалася у тісному контакті.

"Це майже дзеркальні історії", – каже вірусолог з Університету Единбурга і співавтор дослідження Джонатан Пекар.

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Команда науковців проаналізувала геноми 250 коронавірусів, а також десятки пов’язаних вірусів у кажанах і диких ссавцях. Їм вдалося реконструювати еволюцію вірусів і простежити, як вони "перескочили" від тварин до людини.

У випадку SARS-CoV (2003) останнє рекомбінування вірусу у кажанів відбулося приблизно у 2001 році. У випадку SARS-CoV-2 (COVID-19) – між 2012 та 2014 роками.

Обидва віруси з'явились у містах, що розташовані за сотні кілометрів від ареалу проживання кажанів, які їх носили. Це виключає прямий переліт кажанів – і натомість вказує на поширення вірусу через торгівлю дикими тваринами, яких перевозили до міських ринків.

"Коли ви торгуєте дикою фауною в серці мегаполісу, пандемія стає лише питанням часу", – вважає співавтор дослідження, біолог з Університету Аризони Майкл Воробей.

А що з лабораторією в Ухані?

Попри критику на адресу Інституту вірусології в Ухані через низький рівень біобезпеки, досі немає жодного доказу, що SARS-CoV-2 був у лабораторії до пандемії.

І хоча кілька спецслужб США (включно з ФБР і ЦРУ) висловлювали припущення про можливий витік, їхні висновки засновані на даних, які не оприлюднено. А отже, науковці не можуть перевірити ці твердження.

Натомість Воробей і колеги опублікували низку статей, які вказують на ринок морепродуктів Хуанань в Ухані як точку початку пандемії. Саме там продавали диких ссавців, зафіксовано численні ранні випадки COVID-19, і саме звідти китайські дослідники брали різні штами вірусу з унікальними мутаціями.

Дослідження також показує: коронавіруси у кажанів часто обмінюються генетичними фрагментами, створюючи нові варіанти – це називається рекомбінація. Так з’являються віруси-гібриди, які потенційно здатні передаватися людям.

"Це не давні події – це відбувається постійно", – зауважує вірусолог Девід Расмуссен із Північної Кароліни.

У випадку SARS і COVID-19, саме останні рекомбінації створили "готові для людини" штами. Після цього залишалося лише, щоб інфіковану тварину доставили на ринок у велике місто.

Однак деякі науковці вважають, що лабораторна рекомбінація – не менш правдоподібна. Поки що відсутність проміжної тварини (тобто того виду, який передав вірус від кажана до людини) – головна прогалина в природній версії.

Втім, на початку пандемії тварин з ринку вилучили ще до приїзду науковців. А після введення заборони на продаж фермери знищили поголів’я. Це суттєво ускладнило розслідування.