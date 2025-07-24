Скільки кроків треба проходити щодня, щоб покращити здоров’я? Науковці мають відповідь

7 тисяч кроків на день може бути достатньою для захисту від низки захворювань, стверджують науковці.

Вчені з’ясували, що не обов'язково проходити 10 тисяч кроків на день, щоб покращити здоров’я. Навіть 7 тисяч кроків можуть мати позитивний вплив. Цього достатньо, щоб знизити ризик смерті від раку на 37%.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The Lancet Public Health, пише The Guardian.

Довгий час вважалося, що людина, аби залишитися у формі, має проходити не менше 10 тисяч кроків на день. Однак дослідження свідчить, що навіть 7 тисяч кроків на день можуть бути достатніми для зниження ризику серйозних хвороб і передчасної смерті.

Зокрема, такий обсяг ходьби може знизити ризик розвитку деменції, депресії та смерті від раку, а також є корисним для серця.

Попередні дослідження зосереджувалися переважно на зв’язку між кількістю кроків і здоров’ям серця чи загальною смертністю. Водночас нові висновки вчених показують, як збільшення щоденної кількості кроків може зменшити ризик інших серйозних захворювань.

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Порівняно з тими, хто проходив лише 2 тисячі кроків на день, люди із 7 тисяч кроків мали значно нижчі ризики для здоров’я:

ризик смерті від раку знижувався на 37%;

діабету 2 типу – на 14%;

деменції – на 38%;

депресії – на 22%;падінь – на 28%;

серцево-судинних захворювань – на 25%;

загальна смертність зменшувалася на 47%.

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Хоча кількість кроків не показує, наскільки якісною чи інтенсивною була активність, дослідження підкреслює переваги рухливого способу життя. Вчені зазначають, що кожні додаткові 1000 кроків приносять користь, і навіть 4 тисячі кроків на день знижують ризик хвороб у порівнянні з дуже малорухливим способом життя.

За словами авторки дослідження, професорки Мелоді Дінг, тим, хто вже ходить 10 тисяч кроків, зменшувати активність не потрібно. Але для тих, хто мало рухається, 7 тисяч кроків – це реалістична й ефективна мета.

"Ті, хто вже активно рухається й проходить 10 тисяч кроків на день, можуть спокійно продовжувати – змінювати нічого не потрібно. Але для тих, хто ще не наближається до цієї мети, навіть 7 тисяч кроків на день можуть дати дуже схожі переваги для здоров’я", – зазначила професорка.

Коментуючи результати, доктор Деніел Бейлі з Лондонського університету Брунеля зазначив, що це дослідження допомагає "розвінчати міф про те, що саме 10 тисяч кроків на день є обов’язковою нормою для хорошого здоров’я".

"Насправді навіть невелике збільшення активності – наприклад, додаткові 1000 кроків на день – уже приносить користь для здоров’я", – пояснив доктор Бейлі.

За його словами, оптимальним і водночас реальнішим для багатьох буде орієнтир у 5-7 тисяч кроків на день, а не попередня неофіційна норма в 10 тисяч кроків.

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Доктор Ендрю Скотт з Університету Портсмута наголосив, що підрахунок кроків не враховує всі типи фізичної активності.

"Кроки – хороший орієнтир для ходьби чи бігу, але такі вправи, як плавання, їзда на велосипеді або веслування, не фіксуються, хоча також приносять користь для здоров’я", – сказав він.

Джун Девісон, старша кардіологічна медсестра Британського фонду серця назвала регулярну ходьбу "одним із найпростіших способів підтримувати здоров’я та знижувати ризик серцевих хвороб".

"Дорослим рекомендують займатися помірною фізичною активністю щонайменше 150 хвилин на тиждень, але це може бути складно. Тому важливо додавати маленькі рухові паузи – наприклад, ходити під час розмов по телефону або робити швидку 10-хвилинну прогулянку на обідній перерві. Це допоможе знизити ризик серцевих захворювань", – пояснила Джун Девісон.

Раніше ми писали, що фізична активність може знизити ризик передчасної смерті на 40%.