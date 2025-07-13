Фізична активність – еліксир молодості: вона може знизити ризик передчасної смерті на 40%

Регулярна фізична активність, внаслідок якої прискорюється серцебиття й дихання, може зменшити ризик передчасної смерті з будь-яких причин майже на 40%.

Про це свідчить аналіз 85 досліджень, що охопили 7 мільйонів людей у всьому світі. Його опублікували в журналі British Journal of Sports Medicine, пише CNN.

Вчені відстежували рівень фізичної активності учасників упродовж тривалого періоду – від молодого віку до літнього, – щоб дослідити, як постійні або змінні фізичні навантаження впливають на тривалість життя.

"Фізична активність може бути ще важливішою для довготривалого здоров’я, ніж ми вважали раніше", – зазначив один зі співавторів дослідження і старший викладач Школи громадського здоров’я Університету Квінсленда в Брісбені (Австралія) Грегоре Мілке.

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Що з’ясували вчені?

Аналізуючи достатність тренувань, дослідники орієнтувалися на рекомендації ВООЗ:

від 150 до 300 хвилин помірної аеробної активності на тиждень (наприклад, швидка ходьба);

або від 75 до 150 хвилин інтенсивної активності (наприклад, біг або спортивна ходьба);

або комбінація обох.

Найвиразніший позитивний ефект фізичні навантаження мали на серцево-судинну систему, захворювання якої є головною причиною смертності у світі. Люди, які були найактивнішими, мали на 40% нижчий ризик смерті від серцево-судинних захворювань і на 25% нижчий – від онкологічних хвороб, порівняно з неактивними.

Найвиразніше зниження ризику фіксували в тих, хто тренувався щонайменше 300 хвилин на тиждень. Займатися понад цей обсяг майже не давало додаткової користі.

Навіть ті, хто почав тренування після тривалого малорухливого способу життя, отримали значну перевагу: ризик передчасної смерті зменшився на 22%.

А учасники, які почали більше рухатися у вільний час, знизили ризик на 27%. Водночас ті, хто припинив тренування, втратили досягнутий ефект – їхній рівень ризику зрівнявся з тими, хто ніколи не був активним.

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Вік не був визначальним фактором: навіть ті, хто розпочав займатися спортом у старшому віці, могли прожити довше, зазначає аспірантка факультету громадського здоров’я Університету Брісбена Руі Ю.

За її словами, у літніх людей ефект був ще виразнішим — до 10–15% додаткового зниження ризику, адже з віком зростає кількість супутніх хронічних захворювань.

"Це підкреслює, що ніколи не пізно почати бути фізично активним. Початок у будь-якому віці може принести довше й здоровіше життя", – додає Мілке.

Дані не стали несподіванкою для кардіолога Ендрю Фрімана з Національного єврейського медичного центру в Денвері, який не брав участі в дослідженні.

"Фізична активність – це справжня магія. Вона знижує ризики так, як не може жоден медикамент. Я кажу своїм пацієнтам, що це – справжній еліксир молодості", – прокоментував результати дослідження він.

Як почати займатися спортом?

Навіть якщо ви не виконуєте всіх рекомендацій, будь-яка фізична активність краща, ніж її повна відсутність, наголошує Мілке.

"Навіть ті, хто не досягає рекомендованих обсягів, але підтримує хоча б мінімальну активність, мають нижчий ризик смерті порівняно з абсолютно неактивними людьми.

Ми закликаємо рухатися у зручний для себе спосіб. Головне – не зупинятися й отримувати задоволення від руху", – каже дослідниця.

Кардіолог Ендрю Фріман, який не був залучений до дослідження, додає, що новачкам варто починати поступово (і обов’язково порадитися з лікарем), але кінцева мета – активна хода щонайменше 30 хвилин на день.

Фріман також радить додавати до кардіонавантаження силові вправи:

"Я раджу комбінувати: ходіть із гантелями, вдягайте рюкзак із вагою, крутіть педалі з опором або плавайте з лопатками на руках – це все створює додаткове навантаження. Поєднання аеробіки та силових вправ – найефективніша комбінація".

Раніше вчені з’ясували, що щоденна ходьба знижує ризик хронічного болю в спині.